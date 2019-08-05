(Özel) Karaköy’de camide uyuyan vatandaşın telefonu çalındı

Karaköy Yeraltı Camisi’nde uyuyan bir vatandaşın telefonunu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Beyoğlu Karaköy’de bulunan Yeraltı Camisi’nde, 27 Temmuz Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş namazını kıldıktan sonra cami içerisinde uyumaya başladı. O sırada cami cemaatinden biriymiş gibi yanına gelen hırsız vatandaşın cep telefonunu çaldı. Vatandaş, uyandıktan sonra telefonunun yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından şüphelinin eşkalini tespit etti. Polis, eşkali belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın cami cemaatinden biri gibi içeri girdiği, uyuyan vatandaşın yanına gittiği, bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra adamın yanında duran telefonu çalıp camiden ayrıldığı görüldü.

“Allah onları ıslah etsin”

Sürekli namaz kıldığı camide böyle bir olay yaşanmasının üzüntüsü içerisinde olan bir vatandaş, “Böyle adamları Allah ıslah etsin. Buraya iyi bir niyetle geldiğini sanıyorsun ama niyeti kötüymüş. Ne diyebilirim ki, Allah ıslah etsin” dedi.