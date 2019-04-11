"Özel kahramanlar" teröristlere geçit vermiyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, karla kaplı kentte, olumsuz hava koşulları ve zorlu doğa şartlarına rağmen bölücü terör örgütü PKK'ya karşı başarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Kent merkezindeki Bayraktepe'nin yanı sıra 3 tepeye konuşlandırılan "Kale-1", "Kale-2" ve "Kale-3" ile Hakkari-Yüksekova-Çukurca yolundaki "Kale-4" güvenlik noktalarında görevli özel harekat polisleri, yerli ve milli silahlar ile tam donanımlı ekipmanların desteğiyle bölgeyi kontrol altında tutuyor.

Bölgenin huzuru ve güvenliği için nisan ayına rağmen karla kaplı bölgede gece gündüz demeden koordineli arama-tarama, nöbet ve gözlem faaliyeti yürüten "özel kahramanlar", görevlerini cansiparane yerine getiriyor.

Vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan polisler, 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor.

Kentte görevli özel harekat polisi, AA muhabirine, bayrak, din ve vatan uğruna görev başında olduklarını söyledi.

Kutsal saydıkları değerler uğruna seve seve canlarını vermeye hazır olduklarını dile getiren özel harekatçı, "Hakkari polis özel harekat olarak sınır bölgesinden tüm teşkilat mensuplarımızın 174. kuruluş yıl dönümlerini tebrik ediyoruz." dedi.

- "Teröristlere dağları dar edeceğiz"



Başka bir polis memuru da vatanın bölünmez bütünlüğü için görevlerini seve seve yerine getirdiklerini anlattı.

Bölgenin huzuru ve güvenliği için yoğun çaba gösterdiklerini ve devletin kendilerine her türlü imkanı sağladığını vurgulayan polis memuru, şöyle konuştu:

"Yerli ve milli silahlar ile teknolojik ekipmanlarla dağlardaki teröristlere hiçbir şekilde ödün vermeden görevimizi yerine getiriyoruz. Bu teröristlere dağları dar edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz buralarda olduğumuz müddetçe onlar buralarda olmayacaklardır. Bayrağımız her yerde dalgalanmaya devam edecektir. Devletimiz, milletimiz var olsun. Hakkari'nin il sınırları içerisinde, Türkiye'mizin sınırları içerisinde 24 saat görevdeyiz."