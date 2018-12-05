"Özel kahramanlar" öğrencileri ağırladı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de görevli özel harekat polisleri, "Koca yürekler minik kalplerle buluşuyor" etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünce polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda, Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şube Müdürü Şaban Bayar tarafından kapıda karşılanan öğrenciler, özel harekat polisleri ile kahvaltı yaptı.

Ardından şubeyi gezen öğrencilere polislik mesleğiyle ilgili bilgi verildi.

Polisler, tek tek ilgilendikleri öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

İlgilerinden dolayı güvenlik güçlerine teşekkür eden öğrenciler, daha sonra okullarına döndü.