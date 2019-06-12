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(Özel) Kahraman minibüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirmek için saniyelerle yarıştı

Pendik’te seyir halindeki hatlı minibüste bulunan bir kadın yolcu sara krizi geçirdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:42
(Özel) Kahraman minibüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirmek için saniyelerle yarıştı

Pendik’te seyir halindeki hatlı minibüste bulunan bir kadın yolcu sara krizi geçirdi. Minibüsteki yolcular fenalaşan kadına yardımcı olmak için seferber olurken, kahraman minibüs şoförü de güzergahından çıkarak kadını hastaneye yetiştirmek için saniyelerle yarıştı. O anlar minibüsün güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


Olay, Pendik-Aydınlı güzergahında çalışan bir hatlı minibüste saat 22.00 sıralarında yaşandı. Seyir halinde olan minibüsteki bir kadın yolcu bir anda sara krizine girerek fenalaştı. Kadının durumunu fark eden diğer yolcular yardımcı olmak için seferber oldu. Yolcular fenalaşan kadının yüzüne su vurarak yardım ederken, kahraman minibüs şoförü Serkan Karakaş, kadını hastaneye yetiştirmek için çalıştığı güzergahtan çıkarak hastanenin yolunu tuttu. Kriz geçiren kadın çok geçmeden Tuzla Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Minibüs şoförü Karakaş, diğer yolcuların mağdur olmaması için fenalaşan kadını hastaneye bıraktıktan hemen sonra işinin başına döndü. Karakaş, olaydan bir gün sonra hastaneye giderek sara hastası kadını ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.


Yaşanan olayı anlatan kahraman şoför Serkan Karakaş, “Duraktan çıktık Güzelyalı köprüsünün oraya giderken bir anda arkadan yolcu rahatsızlanmış herhalde epilepsi hastası. O an araba da doluydu E-5’ten bastım gittim Tuzla Devlet Hastanesine yetiştirdim. Acile yatırdık sonra araba dolu olduğu için çıktık geri yolcuları bırakmak için.Sonra tekrar hastaneye gittik, hastamızın durumu gayet iyi şu an bir sıkıntı yok” dedi.


Öte yandan, minibüste kadın yolcunun sara krizi geçirdiği anlar, minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:42
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