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(Özel) Kafası bidona sıkışan köpek tekrar hayata döndürüldü

İstanbul Başakşehir’de kafası bidonun içine sıkışan sokak köpeğinin yardımına veteriner ekipleri yetişti.

31 Mayıs 2019 Cuma 11:04
(Özel) Kafası bidona sıkışan köpek tekrar hayata döndürüldü

İstanbul Başakşehir’de kafası bidonun içine sıkışan sokak köpeğinin yardımına veteriner ekipleri yetişti. Ekiplerin ilk olarak bidonun altını keserek nefes almasını sağladığı hayvan tedavi altına alındı.


Başakşehir 1. bölge civarında ıssız bir alanda bir vatandaşın ihbarı üzerine kafası bidona sıkışmış sokak köpeğinin 2 gündür yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. Başakşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerinin uzun aramaları sonrasında bulunan sokak köpeğinin nefes almakta güçlük çektiği görüldü. Ekipler, ilk olarak köpeğin kafasına sıkışan bidonu keserek havyanın nefes almasını sağladı. Belediye ekipleri, köpeği tedavi edilmesi için Başakşehir Hayvan Bakim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Burada köpek, kafasındaki bidondan kurtarıldı. Ardından da köpeğe vücut direnci düştüğü için serum ve gerekli ilaçlar verildi. Sokak köpeği tedavi olduktan sonra bir süre burada misafir edilip sahiplendirilmeye çalışılacak.



“2 gündür bu şekilde olduğunu düşünmekteyiz”


Et ve gıda artıklarının kova ve bidonların içerisinde bırakılmaması konusunda vatandaşları uyaran Başakşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Yunus Kanlı, “Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı ile saha ekiplerimizce bölgeden alındı bu hayvan. Takriben 2 gündür bu şekilde olduğunu düşünmekteyiz. Hayvanda solunum kaybı olduğunu anladık. Aynı zamanda ciddi bir su kaybı olduğunu gördük. Hızlı bir şekilde ilk müdahalesini gerçekleştirdik. Bir süre buradaki tesisimizde kontrol altında kalacak. Bizim saha ekiplerimiz her zaman rutin kontroller yapmış olsa da gözümüzden kaçan kısımlar olabiliyor. Böyle durumlarda vatandaşlarımız çağrı merkezlerinden veya sosyal medya aracılığı ile belediyemize ulaşabilir. Solunumunu güçlendirici takviye ilaçlar yapıldı. Serumla kaybettiği direncini kazanmak için tedaviye başladık. Piknikçiler özellikle bu tarz kovalara et parçalarını bırakabiliyorlar. Vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hayvanlar o et parçasını yemek için çaba sarf ettikleri sırada kafaları bu şekilde sıkışabiliyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 11:04
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