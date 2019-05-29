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(Özel) Kadın girişimci mandanın etinden ve sütünden 8 çeşit ürün üretti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kendi markasını oluşturan kadın girişimci, adeta protein deposu olan mandanın etinden ve sütünden 8 çeşit ürün üretiyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:55
(Özel) Kadın girişimci mandanın etinden ve sütünden 8 çeşit ürün üretti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kendi markasını oluşturan kadın girişimci, adeta protein deposu olan mandanın etinden ve sütünden 8 çeşit ürün üretiyor.


İlçede annesinin adını koyduğu “Perihan Abla” ürünleri ile kendi markasını oluşturan 42 yaşındaki Betül Kırmızı, manda yoğurdu, manda sucuğu, mozeralla peyniri gibi ürünleriyle ilgi odağı oldu. Çaycuma ilçesindeki tesislerinde manda yoğurdu, peyniri, sucuğu, tereyağı, lokumu gibi ürünler ürettiklerini anlatan Kırmızı, doğal manda yoğurdunun adeta doğal antibiyotik olduğuna vurgu yaptı. B12 vitaminin yanı sıra mineraller açısından da zengin olduğunu söylediği manda yoğurdu hakkında bilgi veren Kırmızı, “Biz önce halkımızdan manda sütünü topluyoruz. Daha sonra işletmemize getirip sütümüzü kaynatıyoruz. Daha sonra kaynatılan sütü kovalarımıza döküp, belli bir soğutma derecesine geldikten sonra mayalama işlemi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra bir gün bekletip satış işlemi için raflarımıza koyuyoruz. Manda yoğurdunun bir rahatsızlığa faydası var. Doğal antibiyotik olduğu söyleniyor. Kemik erimesine, çocuklarda kemik gelişimine, bağırsak enfeksiyonlarına çok iyi geliyor. Bunun yanında birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor" dedi.


Halkın yoğun talebi olduğunu belirten Betül Kırmızı, manda sucuğunu ve yoğurdunu Türkiye ve Avrupa’ya gönderdiklerini anlattı. Kırmızı, “Manda yoğurdunu Türkiye’nin birçok yeri dahil Avrupa’ya bile gönderiyoruz. Şuan Ankara’da birkaç markete sevkiyatımız başladı. Talep fazlasıyla var. Talep oldukça bizde üretimi artıyoruz. Yoğurtlarımız bakanlarımıza, milletvekillilerimize gidiyor. Mandanın şuan birçok ürününü yapıyoruz. Sütünden faydalanarak kaymağını, tereyağını, peynirini, süt lokumu, süt reçelini yapıyoruz. Yeni bir ürün denedik, ilk defa mozeralla peyniri denedik ve başarılı olduk, gayet güzel ve lezzetli oldu. Sütünden ziyade etinden faydalanarak sucuğunu da yapıyoruz. Halkımızdan olumlu tepkiler alıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:55
  1. doğa

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