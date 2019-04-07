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(Özel) Kadın bilişimci 15 yıl sonra mezun olduğu okulda ders verdi

Çaycuma Şehit Aydın Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan Elif Topuz Kararecepoğlu, “Kariyer Günleri” kapsamında mezun olduğu okulda 15 yıl sonra ders verdi.

07 Nisan 2019 Pazar 10:45
(Özel) Kadın bilişimci 15 yıl sonra mezun olduğu okulda ders verdi

Çaycuma Şehit Aydın Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan Elif Topuz Kararecepoğlu, “Kariyer Günleri” kapsamında mezun olduğu okulda 15 yıl sonra ders verdi.


Çaycuma’da ilk ve tek kadın bilişimci olan evli ve bir çocuk annesi Elif Topuz Kararecepoğlu, mezun olduğu Şehit Aydın Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “Kariyer Günleri” etkinlikleri kapsamında 10’uncu sınıf öğrencilerine ders verdi. Yıllar sonra okuluna gelerek öğrencilere ders vereceğini hayal bile etmediğini belirten Elif Topuz Kararecepoğlu, “Öğrencisi olduğum okuluma öğrencilere faydalı olmak için gelmek çok güzel bir duygu. Okul müdürü Çetin Bey’e çok teşekkür ediyorum, eşimle beni ders vermeye davet ettiği ve bize bu anı yaşattığı için" dedi.


Şehit Aydın Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Çetin Akın ise, farklı meslek gruplarını öğrencilere sunmak amacı ile “Kariyer Günleri” etkinlikleri kapsamında iş sahiplerini okula davet ettiklerini ifade etti. Akın, “Amacımız, öğrencilerimize seçtikleri ya da seçecekleri meslekleri daha kapsamlı tanıtmak ve onları geleceğe daha iyi hazırlamaktır. Öğrencilerimiz iş piyasasında yer alan ve mesleğini başarıyla icra eden meslek sahiplerini tanıyarak, tercihlerini ona göre şekillendirmeleri olacaktır” dedi.


Ders sonrası bilişimci Elif Topuz Kararecepoğlu, öğrencilerle beraber hatıra olarak fotoğraf çekildi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 10:45
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