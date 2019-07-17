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(Özel) Kadıköy’de tırnakçı kadının, sahte alyansla yaptığı hırsızlık kamerada

Kadıköy’de bir kuyumcu dükkanına giren tırnakçı kadın, cebinden çıkardığı sahte alyans ile rafta bulunan gerçek alyansı el çabukluğuyla değiştirdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:01
(Özel) Kadıköy’de tırnakçı kadının, sahte alyansla yaptığı hırsızlık kamerada

Kadıköy’de bir kuyumcu dükkanına giren tırnakçı kadın, cebinden çıkardığı sahte alyans ile rafta bulunan gerçek alyansı el çabukluğuyla değiştirdi. Dükkan çalışanının bir anlık boşluğundan faydalanan tırnakçı, çaldığı alyansla dükkandan uzaklaştı. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.


Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, kadın tırnakçı hırsızlık yapmak üzere kuyumcudan içeri girdi. Tırnakçı, inceleme bahanesiyle raflardaki alyansları çıkartarak sehpanın üzerine koydurdu. Kendisiyle ilgilenen dükkan çalışanına art arda sorular soran tırnakçı, o sırada sahte alyansı cebinden çıkararak avucunun içinde sakladı. Dükkan çalışanlarının bir anlık dalgınlığından yararlanan tırnakçı sehpada bulunan gerçek alyans ile elindeki sahte alyansı kaşla göz arasında değiştirdi. Aldığı gerçek alyansı arka cebine saklayan tırnakçı dikkat çekmemek için bir süre daha dükkanda durarak ürünleri inceliyormuş gibi yaptı. Tırnakçı kadın daha sonra çaldığı alyans ile dükkandan uzaklaştı.


Olayın yaşandığı kuyumcunun sahibi, “Bu arkadaş benim dükkanıma girdiğinde dükkan kalabalıktı. Müşterim varken o kalabalıktan faydalanmak istedi sanırım. Yüzüğü çıkarmak istedi ben de bir dakika bekleyin dedim. Müşterim gittikten sonra ilgilenmeye başladık. Arkadaş burada alyansların modeline baktı biraz zaman geçti. Boşluğunu yakalamak için cebinden sahte olan alyansı çıkardı. Sonra arkadaş orada hesaplama yaparken ben de yanına geldim. Buradaki alyansı el çabukluğuyla çıkararak hızlı bir şekilde değiştirdi, sonrasında cebine koydu. Dikkat çekmemek için biraz daha oyalandıktan sonra çıktı. Bundan sonra biz bu sahte alyansı fark etmeyip herhangi bir müşteriye satsaydık , bizim düştüğümüz durum ne olacaktı? Biz dolandırıcı durumuna düşecektik” dedi.


Tırnakçı kadının sahte alyans ile gerçek alyansı değiştirdiği anlar dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tırnakçı kadın, sehpada incelediği alyansı alarak yerine yanında getirdiği sahte alyansı koyuyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:01
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