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(Özel) İtfaiye aracından damlayan su ile serinleyen sevimli güvercin ilgi odağı oldu

Bahçelievler’de itfaiye ekipleri bir evin mutfak bölümünde çıkan yangına müdahale ettiği sırada, bir güvercin yavrusu araçtan damlayan su ile serinledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:48
(Özel) İtfaiye aracından damlayan su ile serinleyen sevimli güvercin ilgi odağı oldu

Bahçelievler’de itfaiye ekipleri bir evin mutfak bölümünde çıkan yangına müdahale ettiği sırada, bir güvercin yavrusu araçtan damlayan su ile serinledi. Sevimli güvercin itfaiye ekibinin ve vatandaşların ilgi odağı oldu.


Yangın, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Sedef Sokak’ta saat 18.00 sıralarında bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın mutfak bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. içeriden dumanların yükseldiğini gören ev sahipleri kendilerini dışarı atarak, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, mutfak kullanılamaz hale geldi.


Yavru güvercin itfaiye aracından damlayan su ile serinledi


Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri itfaiye aracının altında yavru bir güvercinin damlayan suda yıkandığını gördü. Bir süre suyla haşır neşir olan kuş ekipler tarafından yoğun ilgi gördü. Yavru kuşa bir itfaiye eri tarafından da küçük bir kapta su verildi. Yavru güvercin hasta olduğu düşünülerek ekipler tarafından araca konuldu. Bir vatandaş da o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:48
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