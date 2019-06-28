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(Özel) İstiklal Caddesi’nde “istikbal” kuyruğu

Beyoğlu’ndaki Galatasaray İlkokulu’nda öğrenim görecek 50 öğrenci için binlerce insan başvuru yapınca İstiklal Caddesi’nde “istikbal” kuyruğu oluştu.

28 Haziran 2019 Cuma 11:10
(Özel) İstiklal Caddesi’nde “istikbal” kuyruğu

Beyoğlu’ndaki Galatasaray İlkokulu’nda öğrenim görecek 50 öğrenci için binlerce insan başvuru yapınca İstiklal Caddesi’nde “istikbal” kuyruğu oluştu. Uzun kuyruğu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.


2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında Galatasaray İlkokulu için her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 öğrenci alınacak. Bu kapsamında ilkokul, 60-66 ile 66-84 aylık arasındaki çocuklar için başvuruları kabul etti. Sabah saatlerinde veliler çocuklarıyla beraber kura çekimi için Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasına geldi. Ancak başvurular beklenilenden fazla olunca okul girişinden başlayan kuyruk, İstiklal Caddesi’ne taştı. Cadde üzerindeki uzun insan kuyruğunu gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Neredeyse Taksim Meydanı’na uzanan “İstikbal” kuyruğu kameralar tarafından görüntülendi.



Ön kayıtlar 1 ile 3 Temmuz arasında olacak


Öte yandan, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda velilere açık biçimde piyango yöntemiyle çekiliş yapılacak. Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı günweb sitesinde yayımlanacak ve ön kayıtlar 1-3 Temmuz’da alınacak. Okula ön kayıt için istenen belgeler aday öğrencilerin velilerine 28 Haziran’da düzenlenecek toplantıda bildirilecek. Ön kayıt süresi bitiminde kontenjanın dolmaması halinde başvuru listesindeki adaylar arasında 4 Temmuz saat 10.00’da yeniden aynı yöntemle kura çekilişi olacak. Bu öğrencilerin ön kayıtları 5 Temmuz’da alınacak.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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