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(Özel) İstiklal Caddesi’nde iki Afganlı, İranlı şahsı darp etti

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde iki kişi tarafından darp edilen İran uyruklu kişi, yaralandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54
(Özel) İstiklal Caddesi’nde iki Afganlı, İranlı şahsı darp etti

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde iki kişi tarafından darp edilen İran uyruklu kişi, yaralandı.


Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Kurabiye Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen Afgan uyruklu 2 şahıs ile İran uyruklu Abdullah Aghatabay, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Afgan uyruklu şahıslar, İran uyruklu şahsı darp etmeye başladı. Alkollü olduğu ileri sürülen Aghatabay, darp sonucu burnundan ve gözünden yaralandı.


Olayı gören çevredeki esnaflar, İran uyruklu şahsın pasaportu ve telefonunun çalınmaması için alırken, polise ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar yaralanın pasaportunu ve telefonunu polise teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulunurken, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri de çevrede eşkal ve güvenlik kamerası çalışması yaptı.


İlk müdahalenin ardından sağlık durumu iyi olan İran uyruklu Abdullah, olay yerinden ayrıldı.


Güven Timleri polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54
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