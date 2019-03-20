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(Özel)İstanbul’un karmaşasından sıkılan doktorlar dünya turuna çıktı

İstanbul’un karmaşasından yorulan çene cerrahı Nilay Bilgin ve göz doktoru eşi Veysi Emre Erden, görevlerinden istifa ederek çıktıkları dünya turunun ilk durağında Güney Amerika’ya geldi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:16
(Özel)İstanbul’un karmaşasından sıkılan doktorlar dünya turuna çıktı

İstanbul’un karmaşasından yorulan çene cerrahı Nilay Bilgin ve göz doktoru eşi Veysi Emre Erden, görevlerinden istifa ederek çıktıkları dünya turunun ilk durağında Güney Amerika’ya geldi.


İstanbul’da şehir yaşamının stresinden bıkan ve hayatlarında köklü bir değişim yapmak isteyen çene cerrahı Nilay Bilgin ve göz doktoru eşi Veysi Emre Erden her şeyi geride bırakarak dünya turuna çıktı. 2010 yılından beri yaptıkları doktorluk görevlerinden istifa ederek yollara düşen çift, 14 Şubat’ta Brezilya’dan başlayan dünya turlarının birinci ayında Şili’ye kadar ulaştı. Nilay ve eşi Veysi, Şili’nin başkenti Santiago’da yolculukları boyunca yaşadıklarını İHA’ya anlattı.


İstanbul’daki hayatlarından sıkıldıklarını ve dünya turuna çıkmaya karar verdiklerini belirten Veysi Emre Erden, "Gezmeyi çok seviyorduk ve İstanbul’daki stresli hayattan sıkılmıştık. Daha mutlu olmak, kendimize yeni şeyler katmak için yola çıktık" dedi.


En ucuz bileti Güney Amerika’ya bulduklarını belirten Erden, "Tarih olarak 14 Şubat. Tamamen duygusal. En ucuz bileti o güne bulduk aslında" ifadelerini kullandı. Nilay Bilgin ise "Etrafımızdaki insanların stresi ve mutsuzluğu bizi de o hale sürüklemeye başlamıştı. Dünyada nasıl oluyor, belki diğer ülkelerde insanlar daha mutludur diye düşündük. Güney Amerika’yı her zaman merak ediyorduk. En ucuz bileti de Sao Paulo’ya bulduk" ifadelerini kullandı.



"Yoksul olmalarına rağmen mutlular"


Güney Amerika’daki ve Türkiye’deki insanların özelliklerine değine Nilay Bilgin, "Temelde çok benziyoruz aslında. Sıcak kanlı, misafirperver ve yardımseverler. Ama benim gördüğüm en net fark, bence her türlü yoksulluğa ve problemlerle rağmen çok mutlular. Mutlu olmayı, eğlenmeyi biliyorlar" dedi. Eşi Veysi Emre Erden ise "Para olsa da olmasa da eğlenmeyi biliyorlar. Zengini de eğleniyor, fakiri de eğleniyor. Ama ben burada Türk halkının pratik zekasını özlüyorum açıkçası. Bir markete gittiğimizde veya bir şey almak istediğimizde bir şeyi anlatmak o kadar zor ki. Bizdeki gibi o pratik zeka maalesef burada yok" ifadelerini kullandı.


Rotaları hakkında bilgi veren Nilay Bilgin, "Brezilya’dan başladık, Uruguay’a geçtik, ardından Arjantin şu anda Şili’deyiz, bundan sonra Bolivya, Peru, Ekvador, Kolombiya, Meksika ve Küba yaparak Güney Amerika turunu bitirmeyi planlıyoruz. Kendi birikimlerimizle yola çıktık" dedi. Erden ise, "Zaman zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor. Artık inşallah gücümüzün yettiği yere kadar yolumuza devam edeceğiz. Bakalım nereye kadar gidecek. Oradan da artık Asya’ya geçmeyi planlıyoruz. Asya’dan sonra da Allah kerim artık bakalım neresi çıkarsa" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Tolstoy’un "tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar: Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir" sözüyle yola çıkan çiftin yolculuklarını Instagram üzerinden “thedoctorsaway” adresinden takip etmek mümkün.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:16
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