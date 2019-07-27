0553 313 94 23

(Özel) İstanbul’daki narkotik operasyonunda gözaltına alınan 55 şüpheli tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından özel harekat polisleriyle birlikte “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik helikopter destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheli tutuklandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:38
(Özel) İstanbul’daki narkotik operasyonunda gözaltına alınan 55 şüpheli tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından özel harekat polisleriyle birlikte “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik helikopter destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheli tutuklandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon için düğmeye basmıştı. Hazırlıklarının tamamlayan ekipler, Ataşehir’de önceden belirlenen çok sayıda adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon adreslerdeki evlerin kapılarının koçbaşıyla kıran polis, girdiği evlerde çok miktarda ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirmişti.



55 şüpheli tutuklandı


Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda gözaltı kararı bulunan 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak ve sorgulanmak üzere şubeye götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 55 şüpheli, sevk edildiği İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gürpınar’da hasat zamanı
    1. Gürpınar’da hasat zamanı
    2. Büyükçekmece festivalinde “Barış ve..
    3. Üniversite adaylarına 'Üni-Veri' hizmeti
    4. Beytüşşebaplı öğrenci Şırnak birincisi..
    5. İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik..
    6. Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl..
    7. Domates yüklü kamyonetle otomobil..
    8. Otomobil tamirhaneye daldı: 2 yaralı
    9. Ege’ye devasa tema park geliyor
    10. Kahramanmaraş'ta otomobil tamirhaneye..
    11. YKS birincisi, Cerrahpaşa Tıp..
    12. Tarımın sektörünün sorunları..
    13. (Özel) Meme kanseri erkeklerde de..
    14. "Etnospor tecrübemizi beklenti olmadan..
    15. Sporculardan AVM’lerde gösteri
    16. F-35 şantajına Boeing resti
    17. Pençe Harekatı'nda terör örgütünün..
    18. NASA'nın TESS uydusu keşif görevinin..
    19. Köpekler ve drone’la arama çalışmaları..
    20. (Özel) İstanbul’daki narkotik..
    21. (Özel) Gürcistan’da Borçalı Türkleri,..
    22. Op.Dr. Volkan Kahya: “Yaz aylarında..
    23. Meclis Başkanı acıya ortak oldu,..
    24. Bahçede alkol tüketme kavgası..
    25. İzmit sanatla buluşuyor
    26. Kocaeli’nin doğa sporları merkezi,..
    27. (Özel) Emniyet sürücüleri sloganla..
    28. Striort ile vücut çatlaklarına son
    29. Tacikistan ekonomisi ilk yarıda yüzde..
    30. Karın bölgesi erkeklerde de sorun..
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz