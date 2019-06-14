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(Özel) İstanbul’daki feci kazada ölen motosikletli genç kız gelinlikle uğurlandı

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde motosikletle seyrettiği esnada önce tretuvara ardından da duvara çarparak feci şekilde hayatını kaybeden 22 yaşındaki Buse Karabulut son yolculuğuna uğurlandı.

14 Haziran 2019 Cuma 14:47
(Özel) İstanbul’daki feci kazada ölen motosikletli genç kız gelinlikle uğurlandı

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde motosikletle seyrettiği esnada önce tretuvara ardından da duvara çarparak feci şekilde hayatını kaybeden 22 yaşındaki Buse Karabulut son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın tabutuna serilen gelinlik yürekleri yaktı.


Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Kağıthane istikametinde dün saat 06.25 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletiyle iş yerine giden 22 yaşındaki Buse Karabulut bir süre sonra motosikletin gidon hakimiyetini kaybederek önce tretuvara ardından da duvara çarpmıştı. Kendisi 40 metre, motosikleti ise 65 metre sürüklenen genç kız olay yerinde feci şekilde can vermişti. Olayın ardından yapılan inceleme sonucunda genç kızın 6 ay önce “alkollü araç kullanmak” suçundan ehliyetine el konulduğu tespit edilmişti.



Tabutun üstüne serilen gelinlik yürekleri dağladı


Cenazesi aileye teslim edilen genç kız için bugün Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki Havuzlar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye genç kızın dedesi Halit Salman, dayısı Ramazan Sağdıç, yengesi Havva Sağdıç ile anne ve babası katıldı. Ailenin taziyelerin kabul etmesinin ardından genç kızın öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından helallik alınarak dua edilen genç kızın cenazesi, yakınları tarafından omuzlanarak cenaze aracına konuldu. Tabutun üzerine serilen gelinlik ise yürekleri dağladı. Buse Karabulut’un cenazesi Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:47
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