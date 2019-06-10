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(ÖZEL) İstanbul’daki darbe davalarında 360 ağırlaştırılmış müebbet, 509 müebbet hapis cezası

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul’da yaşanan olaylara ilişkin darbeci askerler hakkında açılan 41 davadan 37’si karara bağlandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:27
(ÖZEL) İstanbul’daki darbe davalarında 360 ağırlaştırılmış müebbet, 509 müebbet hapis cezası

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul’da yaşanan olaylara ilişkin darbeci askerler hakkında açılan 41 davadan 37’si karara bağlandı. Karara bağlanan davalarda 360 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse, 509 sanık ise müebbet hapse mahkum edildi.


Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, İstanbul’da İl Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa ve Üsküdar Çevik Kuvvet yerleşkesi, Valilik binası, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türk Telekom binası, Mahmutbey Gişeleri ve TRT binası işgal edilmeye çalışmış, boğaz köprüleri kapatılmıştı. Darbenin püskürtülmesinin ardından İstanbul’da yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 41 ayrı darbe davası açıldı. Darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümüne yaklaşılırken açılan davalardan 37’si karara bağlandı.



Ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 343 yıla kadar hapis


Karara bağlanan davalarda 360 sanık “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, 509 sanık ise aynı suçtan müebbet hapse mahkum edildi. Ayrıca bu sanıklar, “kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, kamu malına zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, konut dokunulmazlığına ihlal” suçlarından da 15 ile 3 bin 343 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı. Darbe davalarında yargılanan erlerin büyük çoğunluğunun beraatlerine karar verilirken, firari ve yargılama konusu değişen 115 sanığın dosyası ise ayrıldı. Bu sanıklar hakkındaki yargılama ayrı dosyalar üzerinden devam ediyor.



Şehitler Köprüsü ve FSM davasında rekor cezalar


15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşananlar ve 34 vatandaşın şehit edilmesi, yüzlerce vatandaşın ise yaralanmasına ilişkin davada, 72 sanık “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 22 sanık “anayasal düzeni ortadan kaydırmaya teşebbüse yardım” suçundan 17 yıl yedişer ay, 5 sanık da aynı suçtan 15’er yıl hapis cezası aldı. Dava kapsamında bir asteğmen ile 43 erin beraatine karar verilirken sanıklara ayrıca çeşitli suçlardan da 15 ile 3 bin 343 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.


Fatih Sultan Mehmet Köprüsü işgal girişimi ve 3 kişinin şehit edilmesine ilişkin yargılanan 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık müebbet ve çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılırken, dosyası ayrılan 1’i tutuklu 46 er sanık hakkındaki yargılama sürüyor.



Emniyeti işgal davasında Mithat Aynacı ve 10 muvazzaf askere ağırlaştırılmış müebbet


Darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi’ni işgal girişimi ve bu sırada zırhlı araçların altında kalarak 5 kişinin şehit düşmesine ilişkin davada, olay gecesi Vatan Caddesi’ndeki bir tankta kamuflajla yakalanan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ve 10 muvazzaf asker, “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılırken, büyük çoğunluğu erlerden oluşan 54 sanığın ise beraatine karar verildi. İstanbul Valiliği binasının ele geçirilmesi girişimine ilişkin, görülen davada 8 subay “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken, kışlada kalan 3 ikmalci astsubay ile 4 uzman çavuş ve 73 erin beraatine karar verildi.



Ana darbe davasında 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet


İstanbul genelinde darbe girişimini planlayan, organize eden ve olay gecesi koordinasyonu sağlayan üst kademe darbecilerin yargılandığı 24 sanıklı ana davada eski tuğgeneraller Özkan Aydoğdu ve Eyyüp Gürler ile Tümgeneral Fethi Alpay’ın da aralarında bulunduğu 12 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 10 sanığın dosyasını ayıran mahkeme, 2 sanığı da çeşitli suçlardan hapisle cezalandırdı.



İBB davasında 41 sanığa mahkumiyet 11 beraat


FETÖ’nün, 15 Temmuz’da İBB’yi işgal girişimi sırasında 14 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin görülen 52 sanıklı davada, 8 tutuklu subay "Anayasayı ihlal, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 15’er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 2 bin 912’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Benzer suçlardan 31 er 15’er kez müebbet hapse mahkum edilirken, öldürme olaylarına karışmayan 2 sanık ise “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Davada olaylara karışmadıkları tespit edilen 11 erin ise beraatine karar verildi.



TRT Harbiye binasının işgali ve Taksim’deki olaylara ilişkin 16 ağırlaştırılmış müebbet


TRT’nin Harbiye’deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı’nın kontrol altına alınmaya çalışılmasına ilişkin davada 16 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanık da müebbet hapse çarptırıldı. 52 erin de aralarında bulunduğu 92 sanığın beraatine hükmedildi.


Vodafone Arena, TRT Ulus ve Digitürk baskınının işgaline ilişkin yargılanan 96 sanıktan 17’si "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile öldürmeye teşebbüs suçlarından 14 ile 16 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırıldı. Yargılama sonucu 41 askeri öğrenci ve 35 er beraat ederken, 3 firari sivil sanık hakkında dosya ayrıldı.


Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi’nin işgal girişimi davasında 58 sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda 18 rütbeli asker "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. 3 rütbeli sanık ayrıca "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından da çeşitli cezalara çarptırıldı, 40 er beraat etti.


Darbe girişimi sırasında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın işgal girişimine katıldığı iddia edilen 75 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, 60 er hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verdi, 4 sanığı "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 15 sanık hakkındaki cezayı onadı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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