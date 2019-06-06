0553 313 94 23

(Özel) İstanbul’da “yok artık” dedirten kaza

Bahçelievler’decadde üzerinde park halindeyken aniden kalkıp ters yöne girmeye çalışan hafif ticari araca, motosikletli çarptı.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:56
(Özel) İstanbul’da “yok artık” dedirten kaza

Bahçelievler’decadde üzerinde park halindeyken aniden kalkıp ters yöne girmeye çalışan hafif ticari araca, motosikletli çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan motosikletli kaldırımda bekleyen yayanın üstüne uçtu. 2 kişinin yaralandığı ilginç kaza güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü tek yön olan çift şeritli cadde üzerinde aracını park etti. Bir süre sonra aracına tekrar binen sürücü, yola çıkarak sol şeritten ters yöne girmek istedi. O esnada cadde üzerinde seyreden motosikletli, aniden yola çıkan hafif ticari araca çarptı.


Motosikletli çarpmanın etkisiyle havalanarak kaldırımda bekleyen yayanın üstüne uçtu. Yaya da kendisine çarpan motosikletli ile beraber yol kenarına savruldu. Kaza sonucu motosikletli ve kaldırımdaki yaya yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaldırımda bekleyen yayanın üzerine uçtu


Yaşanan ilginç kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli yola çıkan hafif ticari araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan motosikletli, yolun karşısındaki kaldırımda bekleyen yayaya çarpıyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine gidiyor.


Gaziosmanpaşa Taşköprü mevkiinde meydana gelen diğer bir kazada ise trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü aniden frene bastı. Bunun üzerine durmak için frene basan motosikletli hafif şekilde arkadan araca çarptı. Çarpma sonucu birkaç metre sürüklenen motosikletli kazayı yara almadan atlattı. Kazanın hemen ardından otomobildekiler koşarak gencin yanına gelerek yardımda bulundu. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.


Polis ekipleri her iki kazayla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
    1. Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü..
    2. TSK’dan şehit ve gazi ailelerine..
    3. Bayram tatilinde Gaziantep Hayvanat..
    4. (Özel) Bu saklı güzelliğini kimse..
    5. Neymar, Copa America’da yok
    6. Yardımsever dede ve torununun sosyal..
    7. Konya’da jandarmadan kenevir operasyonu
    8. Peygamberler diyarı Urfa’da bayramda..
    9. Bayram tatilinde Bodrum’u, Çeşme’yi..
    10. Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma
    11. Gündüz sahiller gece mekanlar..
    12. TESK'ten "tasarruf" çağrısı
    13. Müzeler kenti Gaziantep’te bayram..
    14. Teröristlerin korkulu rüyası hudut..
    15. Menderes kitaplarla doldu taştı
    16. Hakkari'de şehit asker için tören
    17. İslâm düşmanlığından örnek..
    18. Down sendromlu Melih için tek yürek..
    19. Uygur Türk’ünden Türkiye’ye teşekkür
    20. Sivas'ta feci kaza! 5'i çocuk 7 yaralı
    21. İnşaat sektöründen ayrıldı, nektarin..
    22. Neymar, Copa America'da forma..
    23. Tayvan'dan ABD'ye silah siparişi
    24. Haziran ayında, kara gömüp yediler
    25. Kocaeli’de fabrika alevlere teslim oldu
    26. Bunun adı vahşet! Hamile kadının..
    27. Trüf mantarı için hedef 350 milyon..
    28. Bayramda çalışanları unutmadılar
    29. Meteoroloji tek tek uyardı!
    30. Litvanya'da Ramazan Bayramı
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Ünlü şarkıcı Diriliş Ertuğrul vesilesiyle Müslüman oldu!
    Ünlü şarkıcı Diriliş Ertuğrul vesilesiyle Müslüman oldu!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi