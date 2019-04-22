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(Özel) İstanbul’da sürücünün çarptığı motosikletliye, “bana değil duvara çarptın, görmedim” demesi pes dedirtti

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı’nda seyir halinde olan motosikletli gence, sinyal bile vermeden sokak arasından aniden yola çıkan minibüs sürücüsü çarptı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 09:07
(Özel) İstanbul’da sürücünün çarptığı motosikletliye, “bana değil duvara çarptın, görmedim” demesi pes dedirtti

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı’nda seyir halinde olan motosikletli gence, sinyal bile vermeden sokak arasından aniden yola çıkan minibüs sürücüsü çarptı. Motosikletten yere savrularak metrelerce sürüklenen ve yaralanan gence sürücünün, “bana değil duvara çarptın, görmedim” demesi pes dedirtti. O anlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.


Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 19.20 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Metris istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli genç, Habiplerden Metris istikametine normal bir hızla seyretmeye başladı. Caddeye giren genç sürücü, trafikte bir süre daha seyrettikten sonra sürücünün idaresindeki minibüs, sokak arasından aniden yola çıktı. Ne sinyal veren ne de soluna bakan sürücü ile manevra yaptığı esnada motosikletli genç çarpıştı. Çarpma sonucu motosikletin hakimiyetini kaybeden genç, yere savruldu. Motosikletli bir yana kendi ise başka bir yana sürüklenen genç, hafif şekilde yaralandı.



“Bana değil duvar çarptın”


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen çarpışma sonucu yerde metrelerce sürüklenen gencin yanına geldi. Kollarından tutarak onu ayağa kaldıran vatandaşlar, sağlık durumunu sordu. İyi olduğunu belirten genç ardından yanına gelen minibüs sürücüsüne, “ağabey nasıl iş yapıyorsunuz ben anlamıyorum” diyerek tepki gösterdi. Sürücünün, “geçmiş olsun bir şey var mı” dedikten sonra “bana değil duvar çarptın” dedi. Gencin, “ne duvarı bana çarptın” demesi üzerine minibüs sürücüsünün, “görmedim” demesi “bu kadarına da pes” dedirtti. Bir süre daha sürücüye tepki gösteren genç, vatandaşların yardımıyla motosikletini kaldırarak yol kenarına çekti. Omzunda ve sol ayak bileğinde ezikler olduğu öğrenilen gencin yaşadığı kaza aksiyon kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 09:07
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