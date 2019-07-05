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(Özel) İstanbul’da motosikletli kurye müşterilere siparişleri tek teker üzerinde götürdü

Ünlü bir pizza firmasının motosikletli kuryesi, Zincirlikuyu ve Dolmabahçe Tüneli’nde tek tekerlek üzerinde giderek müşterilerine sipariş götürdü.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:03
(Özel) İstanbul’da motosikletli kurye müşterilere siparişleri tek teker üzerinde götürdü

Ünlü bir pizza firmasının motosikletli kuryesi, Zincirlikuyu ve Dolmabahçe Tüneli’nde tek tekerlek üzerinde giderek müşterilerine sipariş götürdü. Trafikte adeta terör estiren maganda kurye, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.


İstanbul’da trafikte tek tekerlek üzerinde giderek adeta terör estiren magandalara bir yenisi daha eklendi. Her gün cadde ve sokaklarda gördüğümüz sıradan magandalara nazaran bu kez ortaya motosikletli bir kurye çıktı. Ünlü bir pizza firmasının kuryesi olduğu öğretilen motosikletli, Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde trafikte seyrettiği esnada araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı.


Müşterilere siparişleri tek tekerlek üzerinde götürdü


Gece ve gündüz demeden mega kentin cadde ve sokaklarında terör estiren maganda bir sonraki görüntüsünde ise Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’ne girdi. Maganda burada da trafikteki araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce yol gitti. Firmanın müşterilerine pizza siparişini götürdüğü öğrenilen motosikletli maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:03
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