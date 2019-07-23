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(Özel) İstanbul’da motosikletli gencin ölümüne neden olan sürücü için karar çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında sapağı kaçıran otomobil sürücüsünün çarpması sonucu motosikletinden fırladıktan sonra bariyerlere saplanarak feci şekilde can veren Yusuf Durup’un ölümüne ilişkin açılan dava karara bağlandı.

23 Temmuz 2019 Salı 10:21
(Özel) İstanbul’da motosikletli gencin ölümüne neden olan sürücü için karar çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında sapağı kaçıran otomobil sürücüsünün çarpması sonucu motosikletinden fırladıktan sonra bariyerlere saplanarak feci şekilde can veren Yusuf Durup’un ölümüne ilişkin açılan dava karara bağlandı. Mahkeme otomobil sürücüsünü, “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 1 yıl süreyle el konuldu.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Beylerbeyi sapağında geçtiğimiz 1 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, Fatih’ten 34 YC 5919 plakalı motosikletine binen 27 yaşındaki Yusuf Durup, Kadıköy’e malzeme götürmek için yola çıkmıştı. Bir süre sonra E-5 Karayolu’na bağlanarak Şehitler Köprüsü’nden geçen gence, Beylerbeyi ayrımlarına geldiği esnada sapağı kaçıran 34 ABC 539 plakalı otomobilin sürücüsü Resul Arısoy, çarpmıştı. Çarpma sonucu gidon hakimiyetini kaybeden Durup, sapaktaki bariyerlere saplanarak boynunun kırılması sonucu olay yerinde feci şekilde can vermişti. Motosikleti ise olay yerinden yaklaşık 50 metre ileriye sürüklenmişti. Feci kaza ise MOBESE kameralarına saniye saniye yansımıştı.



Önce3 yıl 6 ay iyi halden 2 yıl 11 ay hapis


Kazanın ardından olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaptığı çalışma sonucunda otomobil sürücüsü kusurlu bulunmuştu. Olayın ardından sürücü Resul Arısoy, ifadesi alınmak üzere Çengelköy Polis Merkezi’ne götürülmüş ancak ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili açılan davada, kazaya ilişkin sanık Resul Arısoy’un yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü görülen duruşmaya, Durup’un babası Emrullah, annesi Sara ve kardeşi Emre katıldı. Ailenin, “adaletin tecelli etmesini istiyoruz” sözlerinin ardından mahkeme sonucunda sanık Arısoy, “taksirle ölüme neden olmak” suçundan önce 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Sanığın duruşmadaki iyi haline göz önüne alan mahkeme, bu cezayı 2 yıl 11 aya indirdi. Ayrıca sanık Arısoy’un ehliyetine 1 yıl süreyle el konuldu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:21
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