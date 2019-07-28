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(Özel) İstanbul’da motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Balat sahil yolunda motosikletle seyreden genç, virajı alamayıp gidon hakimiyetini kaybedince refüje çarparak kaza yaptı.

28 Temmuz 2019 Pazar 09:30
(Özel) İstanbul’da motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Balat sahil yolunda motosikletle seyreden genç, virajı alamayıp gidon hakimiyetini kaybedince refüje çarparak kaza yaptı. Gencin metrelerce sürüklendiği kaza kask kamerasına yansırken yerde yatan genci gören vatandaşlar yardım etmek için seferber oldu.


Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Fatih Balat Ayvansaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil yolunda 34 BLM 759 plakalı motosikletle seyreden genç, virajı dönmek istedi. Ancak gidon hakimiyetini kaybeden genç sürücü virajı alamayarak refüje çarptı. Çarpma sonucu motosikletten yere savrulan genç metrelerce sürüklenerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ve sürücüler yaralı gencin yanına gitti. Sırtındaki çantasını ve kaskını çıkartan vatandaşlar, genci refüje yatırarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.



Virajı alamayınca metrelerce sürüklendi


Ekipler beklenildiği esnada vatandaşlar gence su vererek sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Bilinci açık olan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 09:30
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