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(Özel) İstanbul’da maganda, sürücüsüyle tartıştığı halk otobüsünün aynasını kırdı

Sultangazi’de yol kenarına park ettiği minibüsüne binen sürücü, yanından geçemediği için kendisine korna çalan halk otobüsünün şoförü ile tartıştı.

06 Ağustos 2019 Salı 09:34
(Özel) İstanbul’da maganda, sürücüsüyle tartıştığı halk otobüsünün aynasını kırdı

Sultangazi’de yol kenarına park ettiği minibüsüne binen sürücü, yanından geçemediği için kendisine korna çalan halk otobüsünün şoförü ile tartıştı. Tartışmada, “Kapıyı neden açık bırakıyorsun” diyen şoföre sinirlenen sürücü, aracını otobüsün önüne kırarak aynasını parçaladı. O anlar ise kameralara yansıdı.


Olay, geçtiğimiz 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Sultangazi eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde seferini yapan halk otobüsü yol kenarına park edilen kapalı kasa minibüs yüzünden yoluna devam edemedi. Minibüs sürücüsü kapısını açarak aracına bindiği esnada otobüs şoförü kornaya basarak tepki gösterdi.



“Kapıyı neden açık bırakıyorsun” sözüne sinirlenip aynayı kırdı


Otobüs şoförünün, “Kapıyı neden açık bırakıyorsun?” cümlesine “nasıl gireceğim?” diyerek karşılık veren minibüs sürücüsü öfkelendi. Kısa süreli tartışmanın ardından halk otobüsü şoförü yoluna devam etti. Kısa bir süre sonra harekete geçen minibüs şoförü, otobüsün önüne kırarak aracıyla da aynasını kırdı. Yoluna devam eden minibüs sürücüsü birkaç metre sonra durdu. Bunu gören otobüs şoförü de araçtan inerek minibüsün yanına gitti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:34
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