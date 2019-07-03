(Özel) İstanbul’da lüks otomobillerle “drift” terörü

İstanbul’un çeşitli noktalarında lüks otomobilli magandalar, cadde ve sokaklarda dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Kavşaklarda dönerek ortalığı dumana boğan magandalar, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

İstanbul’da trafiği tehlikeye düşüren magandalara bir yenisi daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentin cadde ve sokaklarında “drift” terörü devam ediyor. Son olarak Bağcılar’da işlek bir caddede ortaya çıkan lüks otomobilli maganda, akşam saatlerinde trafik aktığı esnada dakikalarca yanlama hareketi yaptı. Yanından geçen araçlara aldırış etmeyen sürücüyü arkadaşı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde magandanın arkadaşının “Gaza bas, bırakma” demesi “pes” dedirtti. Abart egzoz kullanmayı da ihmal etmeyen maganda, ardından süratli bir şekilde ilerleyerek gözden kayboldu.

Sokak ve caddelerde terör estirdiler

Kocaeli Darıca’daki bir başka görüntüde de cadde üzerinde seyreden lüks otomobilli maganda, yerlerin ıslak olmasını fırsat bilerek yanlama yapmaya başladı. Yanlama yapan sürücü, trafikte seyreden araçların arasından ana caddeye geçti. Aynı magandanın gündüz saatlerinde İstanbul’da kaydedilen bir başka görüntüsünde ise kendini cep telefonuyla görüntüleyerek bir yandan yanlama yapması ve egzozdan gürültü çıkartması kameralara yansıdı.

Kavşakta dönüp ortalığı dumana boğdu

Ataşehir’de bir başka lüks otomobilli maganda ise kameralara dönüp “Senin için dönüyorum” diyerek kavşakta yanlama yapmaya başladı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, şov uğruna terör estirdi. Ortalığı siyah dumana boğan maganda, kendi etrafında dönerek kuralları hiçe saydı. Maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.