0553 313 94 23

(Özel) İstanbul’da kar altında “drift” terörü kamerada

Ataşehir ve Ümraniye’de kar kış dinlemeden trafiğe çıkan magandalar, kar yağışı altında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:07
(Özel) İstanbul’da kar altında “drift” terörü kamerada

Ataşehir ve Ümraniye’de kar kış dinlemeden trafiğe çıkan magandalar, kar yağışı altında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. O anlar kaydeden magandalar bir de sosyal medyada yayınladı.


İstanbul önceki gün aniden bastıran kar yağışı sonrasında beyaza bürünürken, yolların boş olmasını fırsat bilen magandalar trafikte yine terör estirdi. Ataşehir ve Ümraniye’de adeta buz pistine dönen cadde, sokak ve kavşaklarda trafiğe çıkan magandalar, otomobilleriyle “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Yollarda kendi canlarını tehlikeye atan magandalar, sürücülerin de canını bir an olsun umursamadı. Megakenti adeta “drift” pistine çeviren magandalar, şov uğruna yapmadıklarını bırakmadı.



Drift yaparken kaza geçirdiler


Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi üzerindeki bir kavşakta yanlama hareketi magandalar ardından cadde üzerinde de yanlama yapmaya başladı. O anları kaydeden magandanın arkadaşları, aracın üzerine çıkarak poz verdikten sonra yere zıpladı. Hem Ataşehir’de hem de Ümraniye’de yaptıklarını cep telefonuyla kaydeden magandalar, o anları bir de sosyal medyada yayınladı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    VakıfBank'ın konuğu BEZIERS
    1. VakıfBank'ın konuğu BEZIERS
    2. Çavdarhisar’da ağaçlandırma çalışmaları
    3. (Özel) Taksim’de yürekleri ısıtan..
    4. Bakan açıkladı: Alternatif geliyor!
    5. Kalıcı makyaj kadınları mutlu ediyor
    6. Asya borsaları
    7. Yabancıya konut satışında değerleme..
    8. Kollardaki sarkmalara dikkat
    9. (Özel) İstanbul’da kar altında “drift”..
    10. Proje finansmanı kredileri yüzde 29..
    11. (Özel) Gaziantep’te 5 saat süren..
    12. SANKO Üniversitesi Karkamış’ta..
    13. Hırsızların talan edip, madde..
    14. Gaziantep’e trafik kazası: 1 ölü
    15. Piyasa güne artı rezervle başladı
    16. ABD yardımı bahane Geziciler sahnede
    17. 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye..
    18. Erzincan’da seçmen sayıları belli oldu
    19. Erzincan Barosu eğitimlere devam ediyor
    20. Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
    21. Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,67..
    22. Yenipazar’ın Gıyasettin Ustası herkesi..
    23. Büyükşehir’den Erciyes Gezisi
    24. ATO İhracat Satış Kampı’nda 3 milyon..
    25. Balık tüketimini artırmak için..
    26. İstanbul’da haftanın ilk mesai gününde..
    27. Karadeniz fırtınası Trabzonspor,..
    28. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca..
    29. Knicks 18 maç sonra sahasında kazandı
    30. (Özel) İş adamı ve sanatçı Mr Jade..
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!