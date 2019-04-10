(Özel) İstanbul’da kadın sürücünün kaldırımdan yola fırlayan Suriyeli motosikletliye çarpma anı kamerada

Bayrampaşa’da elektrikli motosiklet ile kaldırımda seyrederken bir anda yola fırlayan Suriye uyruklu adam, ölümden döndü. Suriyeli adamın kullandığı motosiklete kadın sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada yere savrulan adam hafif şekilde yaralandı. Kadın sürücü ehliyeti ve kimliği olmayan adama dava açamadığını belirterek duruma isyan etti.

Kaza, önceki gün saat 17.15 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre oğlunu okuldan aldıktan sonra 34 BN 1536 plakalı otomobiline binen Halime Uyan, evine doğru yola koyuldu. Bir süre sonra sokak üzerinden evinin olduğu caddeye giren sürücü Uyan, normal bir şekilde seyrettiği esnada elektrikli motosiklet ile kaldırımda seyreden Muhammed Kurdi bir anda önüne çıktı. Aniden frene basan kadın sürücü durmaya çalıştı ancak Kurdi’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki bir araçla otomobilin arasında kalan adam, yere savrularak yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Görüntülerde, elektrikli motosiklet ile kaldırımda seyrettiği görülen adam bir anda yola çıkıyor. O esnada caddede seyreden otomobil sürücüsü önüne çıkan adama çarpıyor. Çarpma sonucu adam motosikletten düşerek yere savruluyor. Adam yerde kıvranırken, kazayı gören vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor. Bazı vatandaşlar yaralı adama yardım ederken, kadın sürücü ise cep telefonuyla sağlık ekiplerine ihbarda bulunuyor. Adam bir süre sonra ayağa kalkarak motosikletini kaldırıyor.

“Hızlı bir şekilde hiç önüne bakmadan direkt daldı”

Aniden önüne fırlayan motosiklete çarpan sürücü Halime Uyan, “Çocuklarımı okuldan aldım. Okuldan gelirken yavaş bir şekilde caddeye döndüm. Dönerken bir baktım birden ‘çat’ diye bir ses geldi. Sağ tarafımdan elektrikli bir motosiklet hiç durmadan daldı. Ben aracımı direkt durdurdum. Beyefendi de bir şey var mı diye sağlık ekiplerini aradım. Çok şükür kendisine bir şey olmadı ama aracım doğal olarak zarar gördü. Suçlu oydu, hızlı bir şekilde hiç önüne bakmadan direkt daldı. Benim onu görme ihtimalim bile yoktu. Araçta oğlum vardı o biraz panik yaptı. Hiçbir şey olmaması beni sevindirdi” dedi.

“Oluşan zarardan ötürü karşı tarafa dava açamıyorum”

Uyan, “Beyefendi Türk vatandaşı değil Suriye uyrukluydu. Kullandığı motosiklette çok eskiydi, ne plakası ne de ehliyeti vardı. Hem maddi hem de manevi olarak mağdur edildik. Karşımda muhatap olacağım kişinin doğru düzgün kimliği bile yok. Ben 4 buçuk saat emniyette kaldım. Ben oluşan zarardan ötürü karşı tarafa dava açamıyorum. Trafiğe çıkmalarına nasıl izin veriliyor? Yarın bir gün başkası olsa ona da vurabilir” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, kazayla ilgili inceleme yaptıktan sonra tutanak tuttu. Polis, asli kusurlu bulduğu Suriyeli adamı sağlık ekiplerinin ayakta müdahalesinin ardından polis merkezine götürerek ifadesini aldı.