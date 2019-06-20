(Özel) İstanbul’da güpegündüz depo soyan maskeli hırsızları mahalleli kadın böyle yakaladı

Kemerburgaz’da araçla işlek bir cadde üzerindeki depoya gelen yüzleri maskeli 4 hırsız, yanlarından geçen vatandaşlara aldırış etmeden güpegündüz soygun yaptı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, bir anda karşılarında mahalleli kadını gören soyguncular apar topar kaçtı.

Olay, geçtiğimiz 5 Mayıs Pazar günü saat 07.20 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki esnaflara dadanan maskeli hırsızlık çetesi, sabah saatlerinde işlek bir cadde üzerindeki depoyu gözlerine kestirdi. Hafif ticari araçla çevrede tur atarak kolaçan eden 4 hırsız ardından geri manevra yaparak deponun önüne yanaştı. Oldukça rahat olan ve yavaş hareket eden hırsızlardan biri araçtan inerek deponun bulunduğu binadaki güvenlik kamerasının kablosunu kesti. Hırsızın araca geri dönmesinin ardından diğer hırsız da demir kesme makasıyla deponun kilidini kırdı. Zaman kaybetmeden içeriye giren hırsızlar depoda bulunan yaklaşık 5 bin lira değerindeki çok sayıda aküyü çalmaya başladı.

Kadını “Hüseyin’in arkadaşıyız” diyerek kandırmaya çalıştılar

Hırsızların depoda ses çıkartması üzerine kaldıkları evden dışarıya çıkan Şenol Babalık ve eşi, hırsızların yanına yaklaşarak kim olduklarını sordu. Hırsızlar, “biz Hüseyin’in arkadaşıyız” diyerek kadını kandırmaya çalıştı. Ancak kadın, “burada Hüseyin diye biri yok” diyerek hırsızların foyasını ortaya çıkardı. Yakalandıklarını anlayan hırsızlar deponun tamamını boşaltamadan apar topar kaçmak zorunda kaldı. Hırsızların kaçtığını gören kadın ve eşi bir süre peşinden koştu ancak yetişemedi. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Üstlerine odun parçası attık ama para etmedi”

Hırsızların gürültüsünü duyarak eşiyle dışarıya çıkan Şenol Babalık, “Gürültüyü duyunca mal çıkıyor zannettik. Bir baktım ki durum öyle değil. Eşim de yanlarına gidip, ‘siz burada ne yapıyorsunuz?’ diye sordu. Onlarda, ‘biz Hüseyin’in arkadaşıyız falan diyerek isim taktı.’ Bizde burada öyle birisi yok dedik. Eşim önüne geçti, onlarda yürümeye kalktı. Üstlerine odun parçası attık ama para etmedi, basıp gittiler. Biz sonra araçla kovaladık ama yetişemedik. Sonra polise ekiplerine haber verdik. Burada işlemlerini bitiremeden hallettik ama bir miktar çaldılar. Çalınanların değerlerini net olarak bilmiyorum” diye konuştu.

“Bu çevrede hırsızlık olayları fazla oluyor”

Olayın ardından iş yeri sahibi Mehmet Yılmazer, “Sabah saatlerinde gelip kapıyı kırmışlar. Kilitleri makasla kırıyorlar, hafif ticari araçla geliyorlar. Yüzleri maskeli 4 hırsız, silahları olup olmadığını bilmiyorum. Kepenklerin kilitlerini makasla kırarak içeriye giriyorlar. Yaklaşık 3 dakika içerisinde mal sahibi durumu fark ediyor. Hırsızlar daha sonra mal sahibi görüp kaçıyorlar. Akü, yağ ve akü odası gibi malzemeler çalınıyor. Maddi bir zarar var, şikayetçi olduk. Olay yeri inceleme geldi, tutanak tutuldu. Duyduğumuz kadarıyla bu çevrede hırsızlık olayları fazla oluyor. Bir gün evvel bir iş yerinin deposuna girmeye çalışmışlar. Evlerde hırsızlık oluyor, bunlar profesyonelce çalışan çete gelip 2 dakika da açıp işini halledip gidiyorlar. Tutuklanıp hapse gönderilmesini istiyoruz” dedi.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.