0553 313 94 23

(Özel) İstanbul’da diziyle otomobil kullanan maganda yakalandı

Basın Ekspres bağlantı yolunda diziyle otomobil kullanan, E-5 Karayolu’nda “makas” atarak ve sürücülerle yarışarak trafiği tehlikeye düşüren iki maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:24
(Özel) İstanbul’da diziyle otomobil kullanan maganda yakalandı

Basın Ekspres bağlantı yolunda diziyle otomobil kullanan, E-5 Karayolu’nda “makas” atarak ve sürücülerle yarışarak trafiği tehlikeye düşüren iki maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konularak 2 bin 220 lira idari para cezası kesilen magandalar 2 yıla kadar hapisle yargılanacak.


Basın Ekspres bağlantı yolu İkitelli mevkisinde otomobilli bir maganda, ellerini direksiyondan çekerek aracı saniyelerce diziyle kullanmıştı. O anları sosyal medyada paylaşan maganda, E-5 Karayolu’nun çeşitli noktalarında araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Bununla da yetinmeyen maganda bir de trafikte sürücülerle yarışarak hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye atmıştı.



2 bin 220 lira idari para cezası kesildi


Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, aracını diziyle kullanan magandanın 34 PS 3534 plakalı otomobilin sürücüsü Görkem E.A. olduğunu tespit etti. Çalışmalara devam eden polis, Görkem E.A.’nın trafikte yarıştığı kişinin ise 34 SD 8536 plakalı otomobilin sürücüsü K.G. olduğunu belirledi. Sivil trafik polisi tarafından yakalanan magandalar şubeye götürürdü. Şubede magandalardan Görkem E.A.’ya (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) maddesinden bin 2 lira, (araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka araçlara izin alınmaksızınreklam,yazı, işaret, resim şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerini takmak yazmak sesli ışıklı donanım bulundurmak) maddesinden 108 lira, (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak ve zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak) maddesinden de 108 lira olmak üzere toplamda bin 218 lira idari para cezası uyguladı.



Ehliyetlerine el konuldu


Görkem E.A.’nın trafikte yarıştığı 34 SD 8536 plakalı araç sürücüsü K.G.’ya ise, (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardi ardına birden fazla şerit değiştirmek) maddesinden bin 2 lira, idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetine Karayolları Trafik Kanunu’nun 45. ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 90. maddesi gereğince, sağlık kurulları tarafından sağlık şartlarına haiz olduğunu yeni bir sağlık raporu ile belgeleyene kadar geçici olarak el konuldu.



2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar


Şubede işlemleri tamamlanan magandalar, (Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesinden adli işlem yapılmak üzere Görkem E.A. Zeytinburnu Merkezefendi Polis Merkezine, K.G. ise Avcılar Polis Merkezine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekmeğini taştan çıkarıyor
    1. Ekmeğini taştan çıkarıyor
    2. Basketbolda transfer
    3. Ani sıcaklık artışları kalp krizini..
    4. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in 15..
    5. HDP’den cami düşmanlığı
    6. Mezarlığın duvar çitlerini çaldılar
    7. Mamak Belediyesi her akşam çocuk..
    8. (Özel) Evi yanan Ünsal aile yardım..
    9. Kileci’den 15 Temmuz mesajı
    10. 32 yıllık bekçi emekli oldu
    11. Josef De Souza kimdir nereli ve kaç..
    12. Gözlere bakılarak anlaşılan 4 hastalık
    13. Altunkaya’dan 15 Temmuz mesajı
    14. "Karşıyaka Stadı'nın ihalesinin..
    15. Selendi TSM’den yaz Kur’an kurslarında..
    16. Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde bulunan..
    17. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’dan 15..
    18. Garry Rodrigues kimdir nereli ve kaç..
    19. Teslimatta 2.gün! S-400 parçası geliyor
    20. Bayburt Kehribarı piyasaya sürüldü
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Babacan’a büyük şok: Partinin patentini ona vermeyeceğim
    Babacan’a büyük şok: Partinin patentini ona vermeyeceğim
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!