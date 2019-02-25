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(Özel) İstanbul’da dehşet anları

Güngören’de sokak arasından çıkan otomobil ile cadde üzerinden gelen servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:02
(Özel) İstanbul’da dehşet anları

Güngören’de sokak arasından çıkan otomobil ile cadde üzerinden gelen servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araca çarpan kadın kaldırıma savrularak ağır bir şekilde yaralanırken, dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.40 sıralarında Güngören’de meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü sokak arasından caddeye doğru seyretmeye başladı. Kısa bir süre sonra caddeye ulaşan otomobile, seyir halinde olan bir servis minibüsü çarptı. Çarpma sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil o esnada elinde poşetlerle evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın park halindeki araca çarparak kaldırıma savruldu. Kaza sonucu kadın ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından minibüsün, otomobilin şoförleri ve çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Kadına müdahale eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ve otomobil sürücüsünün yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Tüm bu yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:02
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