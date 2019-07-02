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(Özel) İstanbul’da bisikletli ve motosikletli iki genç kaza geçirerek yaralandı

E-5 Karayolu Sefaköy mevkisinde trafikte giden bisikletli gence, seyir halinde olan taksi çarptı.

02 Temmuz 2019 Salı 09:41
(Özel) İstanbul’da bisikletli ve motosikletli iki genç kaza geçirerek yaralandı

E-5 Karayolu Sefaköy mevkisinde trafikte giden bisikletli gence, seyir halinde olan taksi çarptı. Çarpma sonrası yere savrularak yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fatih’te ise arkadan çarptığı motosikletli genci yaralayan araç sürücü kaçtı.


E-5 Karayolu Sefaköy mevkisi Topkapı istikametinde geçtiğimiz Perşembe günü bisikletli bir genç seyretmeye başladı. Bariyerlere yakın bir şekilde seyreden gence, o esnada 34 THE 85 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç yaralandı. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan genç için çevredeki sürücüler sağlı ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin bisikletlinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.



Motosikletli gence arkadan çarpıp kaçtı


Fatih Kızılelma Caddesi üzerinde geçtiğimiz 21 Haziran Cuma günü meydana gelen olayda ise, motosikletli bir genç evine doğru normal bir hızda seyretmeye başladı. Genç motosikletliye seyrettiği esnada sokak arasında çıkan bir otomobil sürücüsü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin hakimiyetini kaybeden genç yere savrularak yaralandı. Çarpma sonrası sürücünün durmayarak kaçtığı iddia edildi. Olayın ardında yaralı bir şekilde yerde yatan gencin yardımına vatandaşlar koştu. Su verilerek sakinleştirilmeye çalışılan genç bir süre sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki kazada yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.


Polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:41
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