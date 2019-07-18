(Özel) İstanbul’da asker uğurlayan magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı

Mega kentte celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Beyoğlu’nda eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra tabancalarla havaya ateş açtı. Magandalar semtte terör estirirken, Çekmeköy’de ise konvoy halinde trafiğe çıkan şahıslar tüneli trafiğe kapattı. Havai fişeklerle sokak ve caddelerde trafiği birbirine katan magandalar, yanlama hareketi yaparak, abartı egzoz ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında bir grup, asker arkadaşlarını uğurlamak için sokağa çıktı. Meşaleler yakarak eğlenmeye başlayan gruptan bir süre sonra eli silahlı iki maganda ortaya çıktı. Havaya ateş açmaya başlayan magandalar, terör estirdi. Asker arkadaşlarını havaya fırlatan magandalar, kimsenin canını bir an olsun umursamadı.

Tüneli trafiğe kapatıp havai fişekle terör estirdiler

Çekmeköy Taşdelen’de geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde ise yine bir grup şehir magandası, araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıktı. Magandalar bir süre sonra Taşdelen Tüneli’ne girerek yolu trafiğe kapattı. Dakikalarca kapalı kapan tünelde uzun araç kuyrukları oluşurken, magandalar asker arkadaşlarını havaya fırlattı. Tünelden çıkan magandalar ardından trafikte otomobil ve motosikletle patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Trafikte kendince şov yapan magandalar daha sonra işlek bir caddede araçlarını durdurarak, onlarca binanın arasında havai fişek attı. Trafikte terör üstüne terör estiren ve tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.

Polis magandaların peşine düştü

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte “drift” yaparak abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o silahlı magandaları yakalamak için çalışma başlattı.