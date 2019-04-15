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İstanbul’da asker konvoyunda “drift” terörü kamerada

Eyüpsultan’da otomobillerle asker uğurlaması yapan bir grup genç, konvoy halinde gittikten bir süre sonra cadde üzerinde yolu trafiğe keserek dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 09:07
İstanbul’da asker konvoyunda “drift” terörü kamerada

Eyüpsultan’da otomobillerle asker uğurlaması yapan bir grup genç, konvoy halinde gittikten bir süre sonra cadde üzerinde yolu trafiğe keserek dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Yolcu otobüslerinin geçişini engelleyerek yoğunluğa neden olan magandalar estirdikleri terörü kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı.


Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde geçtiğimiz 26 Şubat Salı günü saat 22.00 sıralarında bir grup genç, asker arkadaşlarını uğurlamak için Yağlıdere Parkı’nda toplandı. Sokakta meşaleler yakan gençler, burada bir süre eğlendikten sonra araçlarına binerek yola çıktı. Dörtlülerini yakarak kornalara basan sürücüler, konvoy halinde semtte bir süre tur attı. Grup ardından Çırçır Mahallesi Güngören Caddesi üzerine gelerek yolu trafiğe kapattı. Gruptan ayrılan bir otomobil sürücüsü, kavşakta bekleyen yolcu otobüsüne aldırış etmeden dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Araçların geçişine izin vermeyen ve cadde üzerinde trafiğin oluşmasına neden olan maganda ardından semtin cadde ve sokaklarında defalarca yanlama yaparak adeta terör estirdi.


Polis magandaların peşine düştü


Caddeden bir süre sonra ayrılan maganda ve gruptaki diğer otomobilli gençler ardından parka giderek burada yanlama yapmaya başladı. Konvoyu katılanların neredeyse hepsinin “drift” yaptığı uğurlamada magandalar hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Vatandaşları bir an olsun düşünmeyen ve yollarından alı koyan magandalar, o anları kaydedip bir de marifetmiş gibi sosyal medyada yayınladı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kesip “drift” yapan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 09:07
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