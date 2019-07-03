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(Özel) İstanbul’da 2 buçuk dakikada 500 bin liralık soygun

Beylikdüzü’nde minibüsle bir giyim mağazasının önüne gelen yüzleri kapalı ve şapkalı 4 hırsız, 2 buçuk dakika içerisinde yaklaşık 500 bin lira değerinde tekstil malzemesini çalarak kaçtı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:21
(Özel) İstanbul’da 2 buçuk dakikada 500 bin liralık soygun

Beylikdüzü’nde minibüsle bir giyim mağazasının önüne gelen yüzleri kapalı ve şapkalı 4 hırsız, 2 buçuk dakika içerisinde yaklaşık 500 bin lira değerinde tekstil malzemesini çalarak kaçtı.


Olay, 4 Haziran Salı günü saat 06.00 sıralarında Beylikdüzü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı yüzleri kapalı ve şapkalı 4 hırsız, minibüsle bir giyim mağazasının önüne geldi. Hiç vakit kaybetmeden geldikleri gibi soyguna başlayan hırsızlar, kapıyı kırarak mağazanın içerisine girdi. Hırsızlar, ardından içeride bulunan tekstil malzemelerini hızla geldikleri araca doldurmaya başladı. 2 buçuk dakika süren soygunda hırsızlar, yaklaşık 500 bin lira değerinde malzeme çaldı. Soygunu bitiren hırsızlar daha sonra geldikleri araca binerek kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



2 buçuk dakikada 500 bin liralık soygun


Görüntülerde, hırsızlar bir minibüsle mağazanın önüne geliyor. Bir süre etrafı kolaçan eden şahıslar, ardından mağazanın önüne aracı sıfır yanaştırıyor. Şahıslardan biri inerek kapının kilidini kırıyor. Kapının açılmasıyla diğer hırsızlar da araçtan inerek mağazaya giriyor. 4 hırsız hızlı bir şekilde tekstil malzemelerini aracın içerisine taşıyor. Soyguncular ardından araçlarına binerek uzaklaşıyor. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:21
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