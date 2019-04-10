0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

( Özel )İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

Kadıköy Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm alanı çevresinde devam eden ve katlı viyadükler ile bağlantı yolları içeren çalışma tamamlandığında İstanbul’un Anadolu yakası trafiğinde büyük oranda rahatlama olması bekleniyor.

10 Nisan 2019 Çarşamba 09:15
( Özel )İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

Kadıköy Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm alanı çevresinde devam eden ve katlı viyadükler ile bağlantı yolları içeren çalışma tamamlandığında İstanbul’un Anadolu yakası trafiğinde büyük oranda rahatlama olması bekleniyor. Hızla ilerleyen çalışmalarda sona doğru yaklaşılırken, projede çalışmaların son durumu da İHA tarafından havadan görüntülendi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılının Aralık ayında başlatılan Kadıköy Fikirtepe İmar ve Ulaşım Yol Ortak Altyapı İnşaatı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 6 kilometrelik imar yolu yapımı, 26 kilometre ortak altyapı, toplam 75 metrelik 3 adet Kurbağalıdere Geçiş Köprüsü, 45 metrelik Fikirtepe Metrobüs Karayolu Altgeçit Köprüsü, 67 metrelik Mandıra Köprüsü ve 62 metrelik Mandıra Köprüsü U dönüşü, 626 metrelik Fikirtepe’den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısı ve D-100 bağlantısı ile 84 metrelik Üsküdar Koşuyolu U dönüşü yapımını içeren dev proje tamamlandığında, İstanbul’un Anadolu yakasında oluşan trafik yoğunluğuna büyük ölçüde çözüm getirilmiş olacak.


Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında 200 bine yakın kişinin bu bölgede yaşamaya başlayacağı düşünüldüğünde, civarda yaşayan vatandaşların da olası yoğunluktan olumsuz etkilenmemesi adına proje büyük bir adım olarak görülüyor. Proje tamamlandığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, O1 ve D 100 karayolları ile diğer ana yollara sağlayacağı direkt bağlantılarla trafik yükünü dağıtacak. Öte yandan 874 metrelik kavşak viyadüğü tamamlandığında, İstanbul’un en büyük katlı kavşak viyadüğü olacak.


Yapımı devam eden projedeki son durum, İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde köprü ayaklarının yükseldiği, viyadüğün metal iskeletinin yerleştirildiği ve D 100 Karayolu Ankara yönü katılım istikametinin açıldığı görülüyor. İşçiler ve iş makineleri de çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 09:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ( Özel )İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi
    1. ( Özel )İstanbul trafiğini çözecek..
    2. Yurt içi piyasalar, ekonominin yeni..
    3. Konya'da sağlık çalışanının..
    4. Ahmet Aydın’dan 10 Nisan Polis Bayramı..
    5. Erkekleri akciğer ve prostat,..
    6. (Özel) Motosiklet sürücüsünün aracın..
    7. ABD petrol fiyatı tahminini revize etti
    8. Geleceğin baş pehlivanları mindere..
    9. Aydın Ekonomi Kulübü, İl Jandarma..
    10. (Özel) Geçerli oy, geçersiz oy..
    11. Kadın sürücü korkuttu
    12. (Özel) Nişantaşı’nda binanın çatısına..
    13. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun..
    14. Mardin merkezli 11 ilde ’ankesörlü..
    15. ÖSYM 2019 KPSS lisans başvuruları ne..
    16. Türk ve Yunan heyetleri Atina'da..
    17. (Özel Haber) Ekmeklerini tandırdan..
    18. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    19. Başkan Sekmen’den Polis Haftası mesajı
    20. PKK'ya ait bomba düzeneği bulundu!
    21. (Özel) İstanbul’da kadın sürücünün..
    22. Yazar Tonguç, Adanalı okurlarıyla..
    23. Türkiye ve Yunanistan Dışişleri..
    24. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
    25. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Sinoplu..
    26. Şırnak'ta patlayıcı yapımında..
    27. GÜNDEM / 10 Nisan 2019
    28. Pamukkale’ye 17 Nisan’da girişler..
    29. Hanak’ta eğitime büyük destek
    30. İngiltere'yi karıştıran çete üyesi Türk
    Dilipak'tan çarpıcı 'seçim' değerlendirmesi: 'Mesajı aldık' demiştiniz, aldığınız mesaj bu mu?
    Dilipak'tan çarpıcı 'seçim' değerlendirmesi: 'Mesajı aldık' demiştiniz, aldığınız mesaj bu mu?
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    Bahçeli: Yeni bir seçim düşünülebilir
    Bahçeli: Yeni bir seçim düşünülebilir
    Yavuz: İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini isteyeceğiz
    Yavuz: İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini isteyeceğiz