0553 313 94 23

(Özel) Isınması için içeri aldıkları köpek futbolcularla antrenman yaptı

Kayseri’de sokakta üşüyen yavru köpeği gören amatör futbolcular, hayvanı ısınması için soyunma odasına aldı.

01 Mart 2019 Cuma 11:33
(Özel) Isınması için içeri aldıkları köpek futbolcularla antrenman yaptı

Kayseri’de sokakta üşüyen yavru köpeği gören amatör futbolcular, hayvanı ısınması için soyunma odasına aldı. Futbolcuların peşinden yeşil sahaya çıkan köpek, yaptığı hareketlerle antrenmanın neşesi oldu.


Kayseri’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait Serkent Stadı’nda antrenmana çıkmaya hazırlanan Buğdaylıspor U-19 takımı oyuncuları, kapıda diğer köpeklerden korkmuş ve üşümüş yavru bir köpek gördü. Köpeğin durumuna üzülen oyuncular, üzerlerini değiştirirken soyunma odasına aldıkları köpeğin ısınmasını sağladı. Yavru köpek, antrenmana çıkan oyuncuların peşini bırakmayarak yeşil sahaya çıktı. Oyuncular ile birlikte düz koşuya katılan sevimli köpek, ardından koordinasyon hareketlerinde oyunculara ayak uydurmaya çalıştı. Özellikle dubalar arasından slalom hareketi yapan oyuncuları takip eden sevimli köpek, takımın neşe kaynağı oldu.


Oyuncuların ilgisinden memnun olan köpeğin antrenman hareketlerini başarılı bir şekilde yapması oyuncuları kahkahalara boğdu. Buğdaylıspor oyuncularından Emre Kestane, ’’Antrenman için geldiğimizde kapıda bulduk. Soyunma odasında ısınınca peşimizi bırakmadı ve bizimle idmana çıktı. Bir günlükte olsa ismini Buğday koyduk’’ dedi.


Antrenman sonrasında oyuncular, Buğday ismini verdikleri köpeğin sahibini bulmak için çevredeki inşaatları dolaştı. Oyuncular, bir inşaat bekçisinin köpeğin kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine Buğday’ı sahibine teslim ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soylu: Yahu arkadaş sen bir barajdan ne istersin?
    1. Soylu: Yahu arkadaş sen bir barajdan..
    2. Anayasa Mahkemesinden "kötü muamele"..
    3. Muğla’da araç sayısı 494 bin 809’a..
    4. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda..
    5. Doğal alabalık avı yasağı sona erdi
    6. Abone sayısı belli oldu! Tüm..
    7. Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri..
    8. Kadınlar sordu, AK Parti’li adaylar..
    9. 2019 yılı arı fiyatları açıklandı
    10. TANAP sosyal ve çevresel yatırım..
    11. GRAFİKLİ - Darbeci yarbaydan önce..
    12. İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye..
    13. Amasya'da silahlı kavga: 1 ölü
    14. MHP’li başkan adayı Bıyık emekçileri..
    15. Hisarcık Milli Eğitim personeline..
    16. "Amacımız olimpiyat madalyası..
    17. Ülke geneli kaba boşanma hızında..
    18. TEM Akşemsettin viyadüğünde özel halk..
    19. AK Parti Piraziz Belediye Başkan adayı..
    20. Ehliyetsiz sürücü, yaya geçidinde..
    21. Flash TV kapandı mı? Flash TV’nin..
    22. Lideri kadın olan fuhuş çetesi..
    23. Kanserin birini yendi diğeriyle..
    24. İstanbul'un en genç ile en yaşlı..
    25. FETÖ'nün doktor ve akademisyen..
    26. Pegasus'tan çipli kimlik kartı ile..
    27. İzmir boşanmada rekor kırdı
    28. "Türk otomotiv sanayisi tedarik ağında..
    29. Manisa TSO’da KOSGEB, ZEKA ve KGF’nin..
    30. KOBİ Değer Kredisi-2’nin detayları
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!