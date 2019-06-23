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(Özel) İşin uzmanından evcil hayvan bakımı önerileri

Uşak’ta 25 yıldır petshop (evcil hayvan satışı) dükkanı işleten İrfan Kıran isimli esnaf, özellikle hayvanlara ilgi göstermenin önemli olduğunu ve bakımlarının da ilgi ile yapılması gerektiğini belirtti.

23 Haziran 2019 Pazar 12:23
(Özel) İşin uzmanından evcil hayvan bakımı önerileri

Uşak’ta 25 yıldır petshop (evcil hayvan satışı) dükkanı işleten İrfan Kıran isimli esnaf, özellikle hayvanlara ilgi göstermenin önemli olduğunu ve bakımlarının da ilgi ile yapılması gerektiğini belirtti.


Petshop dükkanı işleten İrfan Kıran, evcil hayvanların bakımlarının nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgiler verdi. Hastalığa göre tedavilerini de anlatan Kıran, her işte olduğu gibi bu işi de isteyerek yapmak gerektiğini söyledi. Kıran, hayvan bakmanın zor olmadığını belirterek, onların ilgisini hissetmenin zevkini vurguladı. İlk günkü kadar heyecan olmasa da işini severek yaptığını anlatan Kıran, “Balık veya kuş bakmak zor olan değil. Dediğim gibi sevmek lazım, sevgi olunca ona bakar. Bir hayvanın yemini vermek, suyunu vermek 3 dakikanızı alır. Yem verdiğiniz zaman o hayvanın size gösterdiği sevgi bir enerji bir karşılık, zaten bu da her şeye bedel. Balıkları yemlemek için gittiğiniz zaman lambayı yakıp akvaryumun kapağını açtınız balık yukarı çıkar. Balık yem bekliyor zaten. Hayvana yemi verdiğinizde onun yemlenmesi insana bambaşka bir zevk verir. Kuşlar da öyle, yemeğini verdiniz, banyosunu karşıladınız kanaryanın. Kanarya banyonun içerisine girdiği zaman onu izlemek zaten yetiyor insana, bambaşka bir zevk veriyor. İnsanın içinden gelmesi lazım, sonuçta canlılar ile uğraşıyoruz” dedi.



“Türkiye’de birçok balık üretimi yapılabiliyor”


Türkiye’de birçok balık üretiminin yapıldığına ve ithalatın yapıldığına dikkat çeken Kıran şunları söyledi:


“Bu işin ithalini yapan arkadaşlarımız var. Singapur, Tayvan ithalat için ana merkez ama yurt içerisinde üretim anlamında yapan İzmir’de, Antalya’da farklı firmalar var. Şu etapta amatör işi yapan arkadaşlar var ama hevesli insanlar. Üretim olayı aslında zor değil ama biraz ilgi lazım, ilgilenmek gerekiyor. Bir balıkçıdan akvaryum aldığınız zaman üretimi çok rahat yapabilirsiniz. Türkiye’de birçok balık üretimi yapılabiliyor. Pengasus tarzı ve dilenci tarzı dediğimiz köpek balıklarının üretimi şu an için yok. İklim olarak, ısı olarak, doğal ortam olarak istediği bazı özellikler var, o yüzden köpek balıkları üretilmiyor. Onun dışında birçok balığın üretimi var, mevcut” diye konuştu.



Balıklarda mantara dikkat


Balıkların farklı hastalıklara sahip olduğunu söyleyen Kıran, balıklarda temel birkaç tane hastalık olduğuna dikkat çekti. Balıkların ısı değişiminden dolayı üstlerinde kar yağmış gibi beyaz benekler oluştuğuna vurgu yapan Kıran, “Beyaz benek dediğimiz hastalık. Tedavisi ısı yükseltilmesi, ortalama akvaryum ısısı 26 derece, beyaz benek olduğu zaman 28, hatta 30’a çıkarmak lazım. Tuz ve ilaç tedavisi ile engellemiş oluruz. Mantar dediğimiz balıkların vücudunda beyaz beyaz kabarcık, pamuklar, lekeler olur. Mantarın sebebi genelde pislikten kaynaklanır. Akvaryumun düzenli temizlenmemesi, filtrenin düzenli temizlenmemesi, içerisine sürekli dezenfekte olmadan el, kol sokulması destekler. Mantar tedavisinde düşmesi gerekir, normalde 26 olması gerekirken, 22, 21’e düşürmek lazım. Yine ilaç ve tuz tedavisi engellemiş olur. Bir de parazit dediğimiz balıkların sırtında açılma, yüzerken sağa sola sürtünmeler, vücuttan salgılamalar şeklinde oluyor. O da ilaç ve tuz tedavisi ile düzenlenmiş olur” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:23
  1. doğa

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