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(Özel) İşçi olarak girdiği lokantanın patronu oldu

Kayseri’de ‘Yapamazsın, 3 ay sonra kapatırsın, parana yazık olur’ diyenlere aldırmadan işçi olarak girdiği lokantayı devralan Fatma Aksu, 5 yıldır başarıyla işlettiği lokantada 7 kişiye istihdam sağlıyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:55
(Özel) İşçi olarak girdiği lokantanın patronu oldu

Kayseri’de ‘Yapamazsın, 3 ay sonra kapatırsın, parana yazık olur’ diyenlere aldırmadan işçi olarak girdiği lokantayı devralan Fatma Aksu, 5 yıldır başarıyla işlettiği lokantada 7 kişiye istihdam sağlıyor.


Kayseri’de yaşayan 34 yaşındaki Fatma Aksu, ev kadınlığını bırakıp kendi işleteceği bir işletme açmak istedi. İlk başlarda pastane açmak için uygun bir dükkan arayan Aksu, iş ilanı gördüğü bir lokantaya girerek çalışmaya başladı. Patronunun dükkanını devredeceğini öğrenen Fatma Aksu, lokantayı devralarak işletmeye başladı. Yakınlarının ‘Yapamazsın, 3 ay sonra kapatırsın, parana yazık olur’ söylemelerine aldırış etmeyen Aksu, 5 yıldır büyük bir özveriyle işlettiği lokantasında 7 kişiye de istihdam sağlıyor.


Hikayesini anlatan Aksu, "Ben daha önce ev hanımıydım. Sonra ticaretle uğraşmak ve kendime has istedim. İlk olarak pastane ve unlu mamuller üzerine bir yer açmak istedim. Mekan ararken burada personel arandığını gördüm. Benim için daha kolay olacağını düşündüm. Burada 1.5 ay çalıştıktan sonra patronum dükkanı devrediyordu. ‘Bu işi bende yaparım’ diyerek burayı devraldım. Daha önce tecrübem olmadığı için ‘Yapamazsın, 3 ay sonra kapatırsın, parana yazık olur’ diyenler oldu. Ben pes etmedim, azimle mücadeleme devam ettim ve 5 yıldır burada işimin başındayım. Şu an benimle beraber 8 kişi çalışıyor. Burayı devraldıktan sonra eski patronum benim yanımda çalıştı. Kendisiyle ‘Patron işçi oldu, işçi patron oldu’ diye gülümsemelerimiz oldu. Benim hedefimde sadece işim vardı, patronluk yapmak yoktu. Etrafımdaki insanlara ‘Ben bu işi başaracağım, yapacağım’ diyerek azimle ve mücadeleyle devam ettim. 5 yılı da devirdik. Önümüz açık, mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kadınlara seslenen Aksu, "Kadınlar evde oturmasın, mücadele etsinler. İşinin başında olsun. Ne olursa olsun ayaklarının üzerinde dursunlar. İyi gün oluyor, kötü oluyor. Kimseye muhtaç olmasınlar. Dimdik ayaklarının üzerinde durmalarını isterim” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:55
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