(Özel) İş yapmak için buluştuğu Mısırlı genç, 20 bin dolarını çaldı

Fatih’te ticaretle uğraşan Zafer Akar, birlikte iş kurmak için kafede buluştuğu Mısırlı bir genç tarafından dolandırıldı. Namaza gittiği sırada Akar’ın çantasında bulunan 20 bin doları ve telefonu alan Mısırlı zanlı kaçtı. Dedektif gibi zanlının izini süren Akar, genci havalimanında yakalattı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına da yansıdı.

Fatih’te ticaretle uğraşan Zafer Akar, iddiaya göre, iş yapmak için Mısır uyruklu 20 yaşındaki M.H.A. ile bir kafeye gelerek sohbet etmeye başladı. Kafede oturdukları sırada Akar, namaz kılmak için çantasını ve telefonunu M.H.A’ya emanet ederek önce lavaboya ardından da abdest alarak mescide gitti. Tam bu sırada M.H.A. kafe içerisinde bulunan merdivenlere geçerek Akar’ı takip etmeye başladı.

Namaz kıldığı sırada soyuldu

Bir süre yalnız kaldıktan sonra kafedeki mescidi kontrol eden M.H.A., Akar’ın namaz kıldığını görünce tekrar masaya gelerek çantayı karıştırmaya başladı. Akar’ın çantasında bulunan 20 bin doları cebine koyan M.H.A. masadaki telefonu da alarak hiçbir şey olmamış gibi koşar adımlarla kafeden ayrıldı. Namazdan dönen Akar çantasını emanet ettiği M.H.A’yı burada göremeyince çantasını kontrol etti. Akar, kasaya giderek hemen önce kafe yetkilileri görüştü, ardından da polisi arayarak ihbarda bulundu.

Kendisini soyan hırsızı havalimanında yakalattı

İhbar üzerine kafeye gelen polis ekipleri Zafer Akar’ın ifadesini aldıktan sonra güvenlik kameralarını da inceleyerek hırsızı yakalamak çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yanı sıra Akar ise hırsızı yakalayabilmek için uzun süre uğraştı. M.H.A. ile tanışmasını sağlayan kişiler üzerinden, hırsızın havalimanında olduğunu öğrenen Akar, durumu hemen havalimanı polislerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine havalimanı ekipleri kaçmaya çalışan M.H.A’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Elini kolunu sallayarak polis merkezinden çıktı

Polis merkezine götürülen M.H.A’nın burada verdiği ifadesinde suçun kabul ettiği öğrenildi. Sabahın saatlerinde polis merkezine giden Zafer Akar, şahsın serbest bırakıldığını öğrenince ikinci bir şoku yaşadı.

O anlar kameraya yansıdı

Kafede yaşanan hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Zafer Akar ve M.H.A’nın birlikte kafeye girdiği ve sonrasında hırsızın çantadan parayı ve telefonu alarak kafeden koşarak uzaklaştığı görülüyor.