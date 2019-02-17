0553 313 94 23

(Özel) İş bulamayınca hobi olarak yaptığı işi meslek haline getirdi

Kayseri’de dış ticaret ve muhasebe işiyle uğraşan Ali Urfalıoğlu, iş bulamayınca hobi olarak yaptığı hurda odunlara şekil verme işini, atölye açarak meslek haline getirdi.

17 Şubat 2019 Pazar 09:45
(Özel) İş bulamayınca hobi olarak yaptığı işi meslek haline getirdi

Kayseri’de dış ticaret ve muhasebe işiyle uğraşan Ali Urfalıoğlu, iş bulamayınca hobi olarak yaptığı hurda odunlara şekil verme işini, atölye açarak meslek haline getirdi.


Muhasebe ve dış ticaret uzmanı olan Ali Urfalıer, 4-5 ay önce yurt dışından geldiğini ve bir buçuk ay iş bulamayınca, hobi olarak evde yaptığı işi atölye açarak meslek haline getirdi. Hurda ağaçlara şekil vererek küçük objeler yaptığını ve bu iş ile 17 yaşından beri hobi olarak uğraştığını ifade eden Urfalıer, “Daha önce taşları işliyordum ama şimdi hurda ağaçları işliyorum” dedi.


Hurda odunları marangozhanelerden toplayarak atölyesine getirdiğini anlatan Urfalıer, “Hurda odunları atölyemde işleyerek küçük objeler yapıyorum. Bağlama, fotoğraf makineleri, gitar, araba gibi küçük objeler yapıyorum. Boyutlarına göre işleme süresi değişiyor. Sayı fazla olunca işleme süresi biraz daha kolay oluyor ve kısa sürüyor. İşlemek için sert bir ağaç, dokusu sık bir ağaç olması gerekiyor” diye konuştu.


Ortaya çıkardığı eserlerin arasında ahşap bardakların da bulunduğuna dikkat çeken Urfalıer, “Ahşap bardaklarda özellikle bakteri üretmeyecek türden ağaçların odunları gerekiyor. Zeytin ağacı veya kestane ağacı gibi. Eski dönemlerde cam ve plastik bardaklar yokken ağaç bardaklar kullanılıyordu. Bakteri üretmeyen ağaçlardan ben de bardak yapıyorum. Ağaç çeşidine göre de renkleri değişiyor. Sıcak ve soğuk içeceklerde rahatlıkla kullanılabiliyor” dedi.


Urfalıer, birkaç ay önce açtığı atölyesine özellikle fotoğraf sanatçılarının ve okullarda fotoğraf dersi işleyen öğrencilerin ilgi gösterdiğini ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:45
  1. fotoğraf
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekonomiye değil kültüre değer katacak
    1. Ekonomiye değil kültüre değer katacak
    2. Arap aktivistlerden "İsrail’le..
    3. Kadıköy'de Fenerbahçelileri kızdıran..
    4. Palandöken’de hafta sonu yoğunluğu
    5. Tunç Soyer projelerini 26 Şubat’ta..
    6. Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok,..
    7. Yılmaz’dan muhtarlara modern muhtarlık..
    8. Quaresma'nın Beşiktaş'ta kalma nedeni..
    9. Dülgeroğlu halk pazarında talepleri..
    10. NBA smaç yarışmasını Diallo kazandı
    11. Türk kayakseverler için THY'den kampanya
    12. Bahçelievler’de apartmana giren..
    13. Milyar dolarlık melek yatırımcılar..
    14. "Sinemadaki milli anlayış için yeni..
    15. Bursaspor taraftarından protesto
    16. Aliağa’da kültür sanat şöleni başlıyor
    17. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan veda..
    18. Kardan yıkılan ahırdaki hayvanlar son..
    19. Psikolog Işıl Yenikaynak: “Ekrana..
    20. MHP'li isimden yeni parti önerisi!..
    21. Uysal: " “Muratpaşa’da bütün..
    22. Milli reyting kurumu bir gereklilik
    23. Başkan Çiftçi vatandaşlara çiğ köfte..
    24. Aliağa’da Komedi Festivali “İkinci..
    25. Yığma taştan yapıldı, Osmanlı’nın son..
    26. Trump, AB’den DEAŞ militanlarını geri..
    27. Eşeğe yüzlerce kiloluk yük taşıtmıştı,..
    28. 2018 yılı ihracat şampiyonları belli..
    29. 400 yıllık süslemeler yeniden kubbede
    30. Van’da ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor
    Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor