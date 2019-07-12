Özel İnsanlar için vadi yürüyüşü düzenlendi

Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ndeki zihinsel engelli öğrenciler için vadi yürüyüşü düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve 18 yaş üstü zihinsel engellilerin faydalandığı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde, zihinsel engelli bireyler için el sanatları, okuma-yazma ve müzik kurslarının yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetler de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kıratlıoğlu Mahallesi’nde bulunan merkezden faydalanan engellilerin özgüven ve davranış problemlerinin çözümüne yardımcı olmak ve sosyalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla vadi yürüyüşü düzenlendi.

Kapadokya’nın eşsiz doğal güzellikleri arasında gerçekleştirilen yürüyüşe engelli gençler merkezde görevli eğitmenlerin nezaretinde katılırken, bu tür aktivitelerin bundan sonraki dönemde de devam edeceği belirtildi.