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Özgür Özel: İlhan ağabey kıymetli bir aday

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın sorularını yanıtladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 20:12
Özgür Özel: İlhan ağabey kıymetli bir aday

İlhan Kesici'nin yaptığı açıklamaları değerlendiren Özgür Özel,"CHP adayını yarın saat 10.00'da açıklayacağız. Erdoğan'ın istediği zamanda değil, onu en çıldırtan zamanda olacağını söylemiştik. Yarın da açıklayacağız. Grup toplantısını yönetecek olanlar, orayı yönetecek olanlar, oylamayı yapacak olanların açıklama yapması doğru değil. İlhan Ağabey nezaketli davranmış, kendisi de kıymetli bir aday adayıdır. İlhan ağabey sahadaki en etkili isimlerden birisi. Ondan çok şey öğreniyoruz."dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ilk konuşmasını Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapacağını söyleyen Özel, "Açık alandaki ilk konuşmasını 1.Meclis'in önünde yapabilir." ifadelerini kullandı.

İttifak protokolünün imzalanmasının ertelenmesini değerlendiren Özel, "Kriz değil, zamanlama var. Liderlerin ortak olarak uygun olmaları önemli." dedi.

Demokrat Parti'nin seçime nasıl gireceğini değerlendiren Özel, "Bir genel başkan için benim açıklama yapmam doğru olmaz. Kendileri neyi uygun görürlerse oradan seçime gireceklerdir." şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 20:12
  1. Ahmet Taner
  2. Özgür Özel
  3. Ahmet Taner Kışlalı
  4. İlhan Kesici

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