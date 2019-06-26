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(Özel) İlaçlama ekiplerinin parklardaki mesaisi havadan görüntülendi

İstanbul genelinde halk sağlığını tehdit eden kene ve haşerelere karşı ilaçlama ekiplerinin yoğun çalışması havadan görüntülendi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:21
(Özel) İlaçlama ekiplerinin parklardaki mesaisi havadan görüntülendi

İstanbul genelinde halk sağlığını tehdit eden kene ve haşerelere karşı ilaçlama ekiplerinin yoğun çalışması havadan görüntülendi.



Fatih Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların rahat vakit geçirmesini sağlamak kene ve haşerelerin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için ilaçlama çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı başlattıkları haşere ile mücadele çalışmalarını gece yarısına kadar aralıksız sürdürüyor. Gaziosmanpaşa’da Millet Bahçesi’nde ve Fatih’teki parklarda gerçekleştirilen çalışmalar havadan da görüntülendi. Sabah çok erken saatlerde kara sineklerle başlayan mücadele gün içerisinde kene ve diğer tüm haşerelerle, hava karardıktan sonra ise sivri sineklerle devam ediyor. Çalışmalar piknik ve parkların olduğu tüm yeşil alanlarda yapılıyor. Çalışmalarla, havaların ısındığı şu günlerde vatandaşların sağlığını tehdit edici hastalık taşıyan mikropların haşereler vasıtasıyla yayılmasının engellenmesi planlanıyor. Havadan görüntülenen ilaçlama çalışmalarında görevliler park ve bahçeleri temizliğini sağlıyor.



“Solunum zorluğu çeken insanların, yaşlılarınilaçlama esnasında dikkat etmesi gerekiyor “


Uzman ekiplerle haftanın 7 günü hizmet verdiklerini dile getiren Gaziosmanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Teknikeri Volkan Nurdoğan, “Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yıl boyu ücretsiz olarak uzman ekip ve ekipmanlarımızla her türlü haşere, sivrisinek, karasinek, keneye karşı ilaçlama yapıyoruz. Hizmetimiz haftanın 7 günü devam etmektedir. Apartman içlerinde binaların ortak kullanım alanlarında hizmetlerimizi gün içerisinde gündüz vakitlerinde yapıyoruz. Sokak ilaçlamalarında, açık alan ilaçlamalarında genelde akşam üzeri yapıyoruz. Akşam vakitlerinde gece saatlerinde yapıyoruz. İlaçları haşere türüne göre kullanıyoruz. Solunum zorluğu çeken insanların, yaşlı insanların ilaçlama esnasında dikkat etmesi gerekiyor. Ekipmanlarımızla araçlarımızın üzerinde bulunan makineler ile ayrıca sırt atomu dediğimiz ekipmanlarla bunları kullanıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:21
  1. doğa

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