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(Özel) İkiz kardeşler, ikizlerle evlendi

Kayseri’de ’Beraber büyüdük, beraber evlenelim’ diye birbirlerine söz veren 24 yaşındaki ikiz kardeşler Mustafa-Onur İbiş, gönüllerini kaptırdıkları ikiz kardeşler Derya ve Hülya ile dünya evine girdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:34
(Özel) İkiz kardeşler, ikizlerle evlendi

Kayseri’de ’Beraber büyüdük, beraber evlenelim’ diye birbirlerine söz veren 24 yaşındaki ikiz kardeşler Mustafa-Onur İbiş, gönüllerini kaptırdıkları ikiz kardeşler Derya ve Hülya ile dünya evine girdi. Coşkulu bir düğün ile dünya evine giren giren ikiz çiftler, büyük mutluluk yaşadı.


Kayseri’de yaşayan 24 yaşındaki tek yumurta ikizleri Mustafa ve Onur İbiş, beraber büyüdü. Hayatlarında hiç ayrılmayan, aynı okula ve askerlik görevlerini yapmak üzere aynı birliğe giden ikizler, ikiz bir kardeşle evlenip, düğünlerini de aynı anda yapmak için birbirlerine söz verdi. Bir tanıdıklarının vesilesi ile ikiz kardeşler Hülya ve kardeşi Derya ile tanışan gençler, verdikleri sözü tuttu. Aynı anda düğün yapan gençler, düğünlerinde gönüllerince eğlenerek, dünya evine girmenin heyecanını yaşadı.


İkizlerden 24 yaşındaki Onur İbiş, “Her şey çok hızlı oldu. Kardeşimle sürekli ‘Olursa ikiz olsun, bu zamana kadar hiç ayrılmadık’ diye konuşuyorduk. Kardeşimle askerliğimiz falan hep beraber oldu. Evliliğinde beraber olmasını istedik. Allah’a şükürler olsun o da oldu. Hiç beklemiyorduk, bizde şaşırdık. Heyecan da var, mutluluk da var. Düğünümüzde iyi gidiyor. Hepimiz mutluyuz” dedi.


Mustafa İbiş de, “İnsanın ikizi olması güzel bir duygu. Bende çok mutluyum. Aynı anda evleniyoruz” diye konuştu.


İkizlerden Onur İbiş ile hayatını birleştiren Derya Tamer de, “Üst komşumuz olan halamın kızı vesilesiyle tanıştık. Bize geldiler, görüştük. Biz kardeşimle böyle bir şeyi düşünmemiştik ama bir anda oldu. Mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:34
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