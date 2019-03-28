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(özel) İkinci el araç alırken dolandırılma korkusu tarihe karışıyor

İkinci el araç piyasasında alım ve satımlarda yaşanan mağduriyetleri sona erdirmek için getirilen ekspertiz raporu zorunluluğu 1 Nisan 2019 tarihinde başlıyor.

28 Mart 2019 Perşembe 10:39
(özel) İkinci el araç alırken dolandırılma korkusu tarihe karışıyor

İkinci el araç piyasasında alım ve satımlarda yaşanan mağduriyetleri sona erdirmek için getirilen ekspertiz raporu zorunluluğu 1 Nisan 2019 tarihinde başlıyor. Yeni yönetmelikle ilgili Eskişehir’de bir ekspertiz firmasının yetkilisi Cihan Acar, uygulamayla birlikte eskisi gibi insanların artık ’kandırıldım’ kelimesini kullanamayacağını söyledi.


Türkiye genelinde Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticari hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 30529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı. 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek olan yönetmelikle araç alım-satımlarında ekspertiz raporu olmadan satış işlemi gerçekleştirilemeyecek. Düzenlemeye göre bu işi yapan her şirketin ekspertiz raporu da geçerli olmayacak. Raporun geçerli sayılması için ise yetki sadece Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi alan ilgili firmalarda olacak. Yönetmelik değişikliği ile kilometre düşürme, aracın hasarını ve kazasını gizleme gibi dolandırıcılık hilelerinin de önüne geçilecek.


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bir ekspertiz firmasının sorumlusu Cihan Acar, vatandaşların güven içerisinde araç almalarını sağladıklarını belirterek uygulamanın çok faydalı olacağını düşündüğünü ifade etti. Acar, "Birçok ekspertiz firması var. Kimi bu belgelerle eksiklerini gidermiş olacak, belgeyi alamayanlar piyasadan çekilmek zorunda kalacaklar. Bu kanunun bir an evvel uygulamaya geçmesinde kesinlikle fayda görüyoruz. Söz uçar yazı kalır. Var olan kusurları yazıya dökerek insanların güven içerisinde araçlarını almalarını sağlıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz ve insanların kandırılmasının önüne geçmiş oluyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor" dedi.


"Eskisi gibi insanlar kandırıldım cümlesini kurmayacak"


Bazı vatandaşların ikinci el araç alırken dolandırılma korkusuyla sıfır araçlara yönelmek durumunda kaldığını ve zorunlu hale getirilen ekspertiz uygulaması ile vatandaşların daha sağlıklı karar verebileceğinin altını çizen Acar, "İnsanlar kandırılma düşüncesiyle kimi zaman standardı üst seviyeye taşıyıp sıfır araç alma düşüncesine girebiliyordu. Şimdi ekspertizle ilgili güvence oluştuktan sonra vatandaşlar bulunduğu şehirden ziyade farklı illere gitmeden ekspertiz aracılığıyla araca baktırıp, araçla ilgili bilgileri öğrenip alma ya da almama kararını verebilecekler. Örneğin Ankara’da ki bir aracı hiç zaman kaybetmeden oradaki ekspertiz aracılığıyla, oraya gitmeden almak ya da almama durumuna sahibim. Bu benim için hem zaman tasarrufudur hem de araçla ilgili bilgilerin net kaynağına sahip olacağım. Kimsenin tasarrufunda olmayacak, eskisi gibi insanlar ’kandırıldım’ cümlesini inşallah kurmayacak” ifadelerini kullandı.


Son olarak Osman Metin isimli bir vatandaş, uygulamanın kötü amaçlı kullanılmadığı takdirde çok faydalı olacağına inandığını belirterek şunları söyledi;


"Şuanda mantıklı olan bu gibi görünüyor. Çünkü bazen bilemiyorsunuz arabada boya oluyor, hasar oluyor. Sadece plaka sorgulamayla da olmuyor, şaseden sorgulamanız lazım. Arabadaki boyayı, hasarı her türlü işlevi gösteren bir kurum. Bazı ekspertiz firmaları uygulamadan rant sağlayabilir kötü amaçlı kullanılmadığı takdirde, o şekilde kullanılmayıp devlet tarafından denetlendiğinde çok uygun bir kurum olarak görüyorum."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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