(Özel) İki teker dayanışmadı DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Fevzi Çakmak Mahallesi’nde elektrikli bisikletin, pedallı bisikleti itmesi ilginç görüntü oluşturdu.

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Fevzi Çakmak Mahallesi’nde elektrikli bisikletin, pedallı bisikleti itmesi ilginç görüntü oluşturdu. Ancak tehlikeli olan sürüş esnasında bisikletlileri gören sürücüler şaştı kaldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Düzce Adliyesi istikametine giden elektrikli bisiklet ile pedallı bisikletin dayanışması kameralara yansıdı. Büyük bir hızla pedallı bisikleti iten elektrikli bisiklet sürücüsü zaman zaman denge kurmakta zorlandı. Diğer yandan aynı yolda seyir halinde olan otomobil sürücüleri de bisikletleri görünce şatı kaldılar. Trafikte tehlike oluşturan bisikletlerin dayanışması yan yola sapmaları ile gözden kayboldular.

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