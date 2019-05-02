İki günlük elektrik kesintisinin sorumluluğunu kimse üstlenmedi

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunun bir sitede; iddialara göre nedeni bilinmeyen bir sebeple yaşanan iki günlük elektrik kesintisi, vatandaşların 10 saatlik kendi çabası ve 2 bin liralık harcaması ile halledildi. İlk olarak vatandaşlara ’Konu bizi ilgilendirmiyor’ açıklaması yapan elektrik dağıtım şirketi, daha sonra "Site sakinlerinin tüm hakları kendilerine iade edilecektir" açıklamasında bulundu.

Eskişehir’de Odunpazarı ilçesine bağlı Sarar caddesinde bulunan Aydınlar sitesinde geçen hafta sonu yaklaşık 48 saatlik bir elektrik kesintisi yaşandı. Beş katlı 3 binanın bulunduğu sitenin elektrik kesintisiyle ilgili dağıtım şirketine şikâyette bulunan site sakinleri, şirketten sorunlarını çözmeye yönelik bir cevap alamadı. Bunun devamında sorunun şirketi ilgilendirmediği ve kendi çözümlerini bulmaları yönünde dönüş aldıklarını öne süren sakinler, çözümü kendi imkânlarıyla aramaya koyuldu. Sitenin karşısında bulunan belediyeye parkının içerisinden geçen elektrik tesisatı üzerinde çalışma başlatan vatandaşlar, sorunu tespit edemedi. Yaklaşık 10 saatlik uğraş sonrası 3 metreye yakın bir çukur kazan vatandaşlar, parkın içerisinde kendi başlarının çaresine bakarken ceplerinden de 2 bin liraya yakın para harcadı.

“Burada mahsur kaldım”

Buzdolabındaki tüm yiyeceklerin bozulduğunu ve asansör çalışmadığı için apartmanda mahsur kaldıklarını aktaran Kadriye Beis, “Dünden beri elektriğimiz yok, dolaplarımız bozuldu. Bir de yaşlıyız. Evin içinde kalkıp gece kalktığımız zaman korkuyoruz hakikaten düşeceğim diye. Asansör olmayınca merdivenden de tabi aşağı inemiyorum. Burada mahsur kaldım gibi bir şey. Misafirimiz vardı; sabahleyin gittiler, aşağı inemedim ben onu yolcu etmek için. Kendileri aşağı indiler; araba geldi, gittiler inip çıkamadığım için. Zarar ziyanı ne yapacağız biz? Dolaplar hep bozuldu. Eridi her şey. Bunu nereden arayıp sormamız lazım bilemiyoruz biz” şeklinde konuştu.

“Berbat durumda kaldık”

İlerlemiş yaşına rağmen 95 yaşındaki annesine bakmakta güçlük çektiğini ifade eden Saadet Atlı, ihtiyaçlarını karşılayamadıklarının altını çizdi. Sorunun yetkili insanlar tarafından çözülmesi gerektiğini belirten Atlı, “Ne olduğunu neye uğradığımızı anlayamadık. Çok fena, her taraf berbat durumda kaldık. Lambalar yanmıyor. 95 yaşında annem zor yürüyor, yürüyemiyor aralarda. Elektrik olmadan ne yapacağız? Gerçekten bana da zor oldu. Ben bastonla zor yürüyorum. Çalışmıyor asansörler, bugün aşağıya inecek, çıkacak oldum çıkamadım. Merdivenlerden ineceğim diyor kocam yaşlı adam, bir şeyler gerekti gidecek, gidemiyor. Merdivenden inemiyor eşim, ayağım kayarsa düşersem diye. Buzdolabı çalışmıyor çok zor durumdayız. Hala bitmek bilmedi bu. Hadi bir gece yattık, tekrar mı böyle yatacağız. Gerçekten çok zor oldu. Kendimiz nasıl çözeceğiz biz bunu. Çözmek için uğraşıyorlar. Kazmışlar, 2 metre kazdık diyorlar hala biz buna ulaşamadık diyorlar. Bunu bilen kişi, kendileri gelip çözmeleri lazım bence. Bilmiyorum ki ne olacak bu durum. Bugün gece nasıl yatacağız onu düşünüyorum ben. Sorunumuz var, çözen insan yok. Nasıl olacak bu bilmiyorum. Ne olur, lütfen buna bir çözüm bulsunlar. Bu olmuyor böyle. Bugünün yarını da var. Ne bileyim bugün akşamı nasıl geçireceğiz? Çok zor durumdayız gerçekten, samimi söylüyorum” dedi.

"Site sakinlerinin talebi doğrultusunda tüm hakları kendilerine iade edilecektir"

Elektrik dağıtım şirketinden yapılan yazılı açıklamada ise, "Site sakinlerinin kesintiye dair ihbarının ardından ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, arızanın nedeni araştırılmıştır. Gerekli tadilat işleminin gerçekleştirilebilmesi için 3 metrelik kazı yapılması gerekmiş, bu işlem için de ilgili belediyeden izin alınması yasal zorunluluk olarak karşımıza çıkmıştır. Fakat hem tüketicilerin hem de şirketlerin haklarını güvence altına alan yasal süreçler devam ederken Aydınlar Sitesi sakinleri temin ettikleri elektrikçi ile söz konusu tadilatı gerçekleştirmiştir. Prosedürler esnasında oluşan zaman kaybını daha fazla yaşamak istemeyen site sakinlerinin talebi doğrultusunda tüm hakları kendilerine iade edilecektir" ifadelerine yer verildi.