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Özel ifade odalarında 5 bin görüşme

Adalet Bakanlığınca şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocuklar için özel kurulan 59 adli görüşme odasında, 5 bin 271 görüşme gerçekleştirildi- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla, 2019'da da yeni adli görüşme odaları kurulmasına yönelik çalışma başlatıldı

10 Ocak 2019 Perşembe 11:08
Özel ifade odalarında 5 bin görüşme

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığı tarafından şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocuklar için özel oluşturulan 49 ildeki 59 adli görüşme odasında bugüne kadar 5 bin 271 görüşme yapıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığınca başlatılan çalışmalar kapsamında, suç mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odaları, 3 Nisan 2017'de faaliyete geçirildi.

Bugüne kadar 49 ildeki 56 adliyede toplam 59 adli görüşme odası kullanıma sunuldu. Görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşan odalarda, bugüne kadar 5 bin 271 görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmelerde, hakim ve savcılar mağdurların ifadelerini, gözlem odasına aktarılan görüntülerden takip etti.

Hakim ve savcılar mağdurlara sorularını uzmanlar aracılığıyla iletti, uzmanlar da bu soruları mağdurlara, psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun bir dille aktardı.

Uygulama çerçevesinde uzmanlar eşliğinde beyanları alınan mağdurların, psikolojik durumlarında olumsuzluk yaşanmaması amaçlandı.

Adli görüşme odalarında, sanıkla aynı ortamda bulunmadan ifade veren mağdurların, yaşadıklarını herhangi bir baskıya maruz kalmadan anlatmaları da sağlandı.

- Olumlu görüşler alındı

Psikolog ve uzmanlar eşliğinde ifadelerin alınmasıyla adli görüşme odaları uygulamasından olumlu sonuçlar alındı. Bakanlığa iletilen görüşlerde, mağdurlar ile aileler, sanıklarla aynı ortamda bulunmadan adli görüşme odalarında ifade vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Adli görüşme odasında ifadesine başvurulan bir çocuk, görüş formuna, "Güler yüzlü psikolog ablalar varken kendimi evimde gibi hissettim. İlgi ve alakanız için çok teşekkür ederim." ifadelerini yazdı. Başka bir mağdur çocuk da ifade alınması sırasında görev yapan psikolog ve pedagoglardan memnun olduğunu belirtti. Bir mağdur yakını ise ifade ve bilgilendirme sürecinde personelin kendileriyle yakından ilgilendiğini bildirdi.

Öte yandan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli görüşme odalarının kurulması ve bunların yaygınlaştırılmasına yönelik talimat verdi. Bu kapsamda da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, 2019'da yeni adli görüşme odalarının kurulmasına ilişkin çalışma başlattı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:08
  1. Adalet Bakanlığı
  2. Adli Görüşme Odaları
  3. Mağdur Hakları Daire Başkanlığı

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