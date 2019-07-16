0553 313 94 23

(Özel) İETT otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sancaktepe’de İETT otobüsünün neden olduğu kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

16 Temmuz 2019 Salı 11:09
(Özel) İETT otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sancaktepe’de İETT otobüsünün neden olduğu kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada arıza nedeniyle iş yerine gelen bir vatandaş ise dakikalar içerisinde ölümden döndü.


Namık Kemal Caddesi üzerinde sabahın erken saatlerinde İETT’ye ait yolcu otobüsü, bir servis aracı ve bir başka araca çarpmış, daha sonra da dükkana girmişti. Yaşanan kazanın görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinde yaşanan elektrik arızası nedeniyle erken gelen Ahmet Demirci ise ölümden döndü. İş yerinden aracına doğru giden ve bagajdan malzeme alan Ahmet Demirci, iş yerine girdikten kısa bir süre sonra ise kazanın şokunu yaşadı. Hızla gelen otobüs, yoldan geçen bir servis minibüsüne ardından Ahmet Demirci’nin park halindeki aracına çarptı. Hızını alamayan otobüs daha sonra da kaldırımdaki yayaya çarparak dükkana girdi. Otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın ardından restaurantta bulunanlar ise büyük panik yaşadı.


Kazanın şokunu yaşayan Ahmet Demirci, “İş yerimdeki arıza nedeniyle erken gelmiştim. Bir ara aracın yanına kadar gittim. Daha sonra içeri girdim ve hemen ardından kaza oldu. Otobüs yukarıdaki duraktan çıktıktan sonra kontrolden çıkmış ve burada bir servis aracına çarptıktan sonra da benim aracıma çarptı ve dükkana girdi” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alaşehir’de asfalt çalışmaları başladı
    1. Alaşehir’de asfalt çalışmaları başladı
    2. İsteğe bağlı ödeyerek emekli olmak..
    3. Eşkıya mekanıydı, piknik alanı oldu
    4. Taha Akgül'ün hedefi önce dünya sonra..
    5. Bakırköy’de Dominik uyruklu hırsız..
    6. Mustafa Yıldızdoğan’dan S400 yorumu
    7. Yıldırım o soruya böyle cevap verdi!..
    8. Bayram ikramiyesi ölenin hakkı ise..
    9. Emeklilik dilekçesi hangi ay verilirse..
    10. Süper Lig'de Mehmet Topal fırtınası!..
    11. Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye..
    12. Ağırlığı 100 kilo, boyu 2 metre
    13. Kalp atım hızı 360'tan normale..
    14. Büyükada'daki toplantıya ilişkin dava
    15. Başkan Genç, tedavi gören zabıta..
    16. Tartıştığı babasını av tüfeğiyle..
    17. Demirtaş'a özgürlük diyenler bu..
    18. “Savcılar, Erdoğan’a sorsun” diyen..
    19. İstanbul'a 5 ayda 5,4 milyon turist..
    20. (Özel) İETT otobüsünün çarptığı yaya..
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler