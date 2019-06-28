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(Özel) "İcralık çocuk" uygulamasının son bulmasına en çok o baba sevindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan yeni yargı paketi ile boşanmış ailelerin çocuklarının tesliminin icra yoluyla yapılmasının önüne geçildi.

28 Haziran 2019 Cuma 13:24
(Özel) "İcralık çocuk" uygulamasının son bulmasına en çok o baba sevindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan yeni yargı paketi ile boşanmış ailelerin çocuklarının tesliminin icra yoluyla yapılmasının önüne geçildi. Yapılan değişik en çok minik kızından icra memurları zoruyla ayrılmak istenen ve Türkiye’nin gündemine oturan baba Metin Çorlu’yu sevindirdi. Kararı sevinçle karşılayan baba Metin Çorlu, "Dünyanın hiçbir yerinde çocuklar icrayla çocuk alındığı hiçbir ülke yok. Bir eşya gibi alınıp bir başkasına verilmesi yok. Biz gerçekten büyük bir travma yaşadık" dedi.


İstanbul Bağcılar’da annesi ve babası boşanan 11 yaşındaki Yağmur, kısa süreliğine kaldığı babasından annesine teslim edilmek üzere icra memurları tarafından zorla alınmış, annesine gitmek istemediğini söyleyerek babasına sarılıp ağlayan Yağmur’un gözyaşları yürekleri dağlamıştı. Türkiye’nin birçok ilinden benzer görüntülerin gelmesi üzerine harekete geçen Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan yeni yargı paketine "Çocukların İcra Kanalıyla Alınması" uygulamasında bir takım değişiklikler yaptı.


Boşanmış ailelerin çocuklarının tesliminin icra dairesi yoluyla yapılmasının önüne geçen yeni düzenleme en çok minik kızından icra memurları zoruyla ayrılmak istenen ve Türkiye’nin gündemine oturan baba Metin Çorlu’yu sevindirdi.


Çocukların bir eşya gibi alındığı bir başka ülkenin olmadığını belirten Metin Çorlu, "Öncelikle sevindirici bir haber. Adalet Bakanıma teşekkür ederim, sözünde durduğu için. Bunu gündeme getirdikleri için. Asıl tramvayı yaşayan çocuklarımız. Gerçekten büyük bir travma yaşıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde çocuklar icrayla çocuk alındığı hiçbir ülke yok. Bir eşya gibi alınıp bir başkasına verilmesi yok. Biz gerçekten büyük bir travma yaşadık. Beni zorla karakola götürdüler, kızımın yanında beni başka bir odaya kapatıp kızımı aldılar. Bu yaşanan gelişmeyi çok iyi buluyorum. Bunun yanı sıra süreli nafaka konusunda gelişmeler var. Süresiz nafakanın süreli hale getirileceği konusunda beklentilerimiz var.Helen yaşadığımız travmaların etkisi var. Çocuklar bizim geleceğimiz, ilerde belirli mevkilere gelecekler. Bir ülkenin aile yapısı çok önemlidir’’ ifadelerini kullandı.


Metin Çorlu’nun avukatı Cemal Donat ise, "Çok büyük bir kamuoyu tepkisi oluşmuştu o gün yaşananlardan dolayı. Bugün gelinen süreçte o kötü günlerin, anların ülkemizdeki bütün bu durumu yaşama konusunda karşı karşıya kalan çocukların artık bu duruma maruz kalmayacağı neticesini getirmiş oldu. Düzenlene şunları öngörüyor. Çocukların icra yoluyla alınmasını ortadan kaldırıp çocuk teslim merkezlerinin oluşturulmasını, teslim sırasında pedagog ve psikologların bulunmasını, kolluk kuvvetlerinin ancak ve ancak ihtiyaç halinde çağrılmasını, hazır bulunmamalarını öngören bir düzenleme. Bu son derece önemli bir adımdır.Aslında böyle bir düzenlemenin vucüd bulmasına vesile olmuş olmakta şahsım adına son derece memnuniyet verici bir durum’’ ifadelerini kullandı.


Velayet hakkını kötüye kullanan ebeveynler konusunda düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Donat, "Ancak gönül ister ki durumların yaşanmasına sebep olan nedenlerde ortadan kaldırılsın. Neden çocuklar icra yoluyla anılıyor? Genelde velayet hakkının kötüye kullanılması neticesinde bu durumlar yaşanmaktadır. Velayet hakkını kötüye kullanan veliyle ilgili birtakım müeyyideler, yaptırımlarda bu düzenlemeyle birlikte dikkate alınmalıydı. Halen alınabilir. Velayet hakkını kötüye kullanan, çocuğu diğer ebeveyne silah olarak kullanan velilerinde düzenleme içerisinde velayet hakkını kaybedebileceği endişesini yaşaması gerekiyor’’ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:24
  1. doğa

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