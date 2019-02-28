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(Özel) Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati;” 2.5 milyon istihdam Türkiye’de işsizlik sorununa katkı sağlayacak” dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “2019’da 2.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:54
(Özel) Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati;” 2.5 milyon istihdam Türkiye’de işsizlik sorununa katkı sağlayacak” dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “2019’da 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. İş dünyası için yeni bir kredi destek paketini bu hafta açıklayacağız" dedi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati konu hakkında sadece İhlas Haber Ajansına konuştu.


“Ocak ayı Aralık ayından daha iyi oldu. Şubat ayı Ocak ayından çok daha iyi olacak”


Geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde önemli bir şûra gerçekleştiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, “Bu şûrada, tüm oda başkanları kendi illeri adına bir taahhütte bulunmuşlardı. Türkiye’de üretimin arttırılması ve iş gücünün uygun yerlerde değerlendirilmesi için ellerini taşın altına koyma konusunda ortak bir irade ortaya koydular. Bu ortak irade sonucunda ise Pazartesi günü Sayın Bakanımız Berat Albayrak ve diğer bakanlarımızın da bulunduğu Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) şûrasında sayı netleştirildi ve 2.5 milyon insana yeni bir iş alanı açılacak. Bununla ilgili olarak da devletin vermiş olduğu katkılar ayrıntılı bir şekilde açıklandı. Bakanımızın da ifade ettiği gibi ciddi bir şekilde heyecan uyandıran bu adım sayesinde Türkiye’de hem işsizlik sorununa ciddi bir katkı sağlanmış olunacak hem de firmalar yeni başlattıkları işçiler ile ilgili devletten aldıkları katkılarla da kendi finansal katkılarını üretime sevk etmiş olacaklar” dedi.


“Ülke 4 yıl gibi bir süre içerisinde seçimleri konuşmayacak”


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kurduğu cümlenin altını çizerek konuşmasına devam eden Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, “Sayın bakanımız Ocak ayı Aralıktan daha iyi olacak demişti ve Ocak ayı Aralık ayından daha iyi oldu. Şubat ayı Ocak ayından çok daha iyi olacak bununda sonuçlarını birkaç gün içerisinde alacağız. Gerek ihracat rakamlarında, gerek enflasyon oranlarında, gerek cari açıkta, gerekse bütçenin uygulanması konusunda çok ciddi bir gerçekleşme var. Bu aslında hedeflerinde ötesinde bir gerçekleşme. Mart ayı bu aydan daha iyi olacak. 31 Mart seçimlerinden sonra ülke 4 yıl gibi bir süre içerisinde seçimleri konuşmayacak. Tamamen hükumetin attığı reform hareketlerini ve bakanlığımızın ortaya koyduğu performansı ve diğer bakanlıkları ile ilgili ortaya konmuş olan performansı ve o günün 2018’den, 2019’dan ve 2020’den çok daha iyi olduğunu konuşacaklar” diyerek cümlelerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:54
  1. doğa

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