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(Özel) ‘Hatıra olsun’ diye minareyi adaya taşıdılar

1994 yılında başlayan Bakacak Barajı sebebiyle Çanakkale’nin Biga ilçesinden Gökçeada’ya iskan edilen Eşelek köyü halkı, ‘hatıra olsun’ diye eski köylerindeki minareyi omuz omuza vererek 2001 yılında yeni köylerine taşıdı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:18
(Özel) ‘Hatıra olsun’ diye minareyi adaya taşıdılar

1994 yılında başlayan Bakacak Barajı sebebiyle Çanakkale’nin Biga ilçesinden Gökçeada’ya iskan edilen Eşelek köyü halkı, ‘hatıra olsun’ diye eski köylerindeki minareyi omuz omuza vererek 2001 yılında yeni köylerine taşıdı.


Çanakkale’nin Biga ilçesinde, 1994 yılında yapımına başlayan Bakacak Barajı sebebiyle bölgede bulunan Eşelek köyü, 1998 yılında Gökçeada’ya iskan edildi. Gökçeada’ya yerleşmeden önce eski köylerinden hatıra olarak cami minaresini de götürmeye karar veren köylüler, iş birliği yapıp minarenin taşlarını söktüler ve tek tek numaralandırdılar. Kamyonlar ve gemilerle minare taşlarını Gökçeada’ya taşıyan Eşelek halkı, 2001 yılında eski köylerindeki minareyi Gökçeada’ya başarılı bir şekilde yeniden dikmeyi başardı.



“1998-2000 yılları arasındaki çalışma sonucu 2001 yılında tamamlanmış”


Köyün tarihçesinden bahseden Eşelek Muhtarı Erol Dönmez, 2-3 yıllık bir çalışma ile minarenin adaya taşındığını belirterek, “Köyümüz 1998 yılında buraya taşındı. 1994 yılında başlayan Bakacak Barajı sebebiyle Gökçeada’ya iskân edildik. Minarenin Gökçeada’ya taşınma hikayesine gelirsek, buraya gelmeden önce köylülerimizde gidilecek olan yere kalıcı bir şeyi götürme düşüncesi ortaya çıktı. Bununla ilgili ilk olarak ‘Mezarlıkları su altında bırakmayalım, gideceğimiz yere götürelim’diye düşünüldü. Fakat köyümüz çok eski olduğu için mezarlıkları götürmek çok zor bir iş diye düşünülmüş. Bunun yerine minareyi götürme fikri çıkmış. Tabii bu kolay bir şey değil. ‘Ne yapılabilir?’ diye düşünülmüş. 1964 yılında minareyi inşa eden usta ile görüşülmüş. Bu usta, köylünün de yardımı olursa bu işi yapabileceğini söylemiş. Köylünün de yardımıyla bütün minare taşları tek tek numaralandırılarak, Gökçeada Eşelek Köyüne monte edilmiş. 1998-2000 yılları arasındaki çalışma sonucu 2001 yılında bitmiş. Bu şekilde minare, Gökçeada Eşelek köyüne getirilmiş” ifadelerini kullandı.



“Minareyi her gördüğümüzde eski köyümüz aklımıza geliyor”


Muhtar Erol Dönmez, şunları kaydetti: “İlk etapta orada sökülüp numaralandırılan taşlar, köylüler tarafından tek tek kamyonlara yüklenmiş. Kamyonlarla gemiye gelip, gemiden de Gökçeada’ya taşınmış. Tabii bu uzun bir süreç gerektiren bir iş. Bilmiyorum, Türkiye’de veya dünyada bunun bir örneği var mı? Bu şekilde eski bir minarenin başka bir yere taşınmasının ender rastlanan bir olay olduğunu düşünüyorum. İskân kolay bir şey değil. Köyümüz toptan buraya taşındı. Minareyi her gördüğümüzde eski köyümüz aklımıza geliyor.”

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:18
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