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(Özel) Hastane çatısına çıkan simitçi İbrahim, 17’inci kez intihar girişiminde bulundu

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde daha önce 16 kez intihar girişiminde bulunan simitçi İbrahim A.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:41
(Özel) Hastane çatısına çıkan simitçi İbrahim, 17’inci kez intihar girişiminde bulundu

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde daha önce 16 kez intihar girişiminde bulunan simitçi İbrahim A., 17’inci intihar girişimini Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’nin çatısına çıkarak gerçekleştirdi. Simitçi İbrahim A., polis ekiplerinin bir saatlik çabası sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi.


Olay, dün saat 15.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi’nde bulunan Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’nin çatısında meydana geldi. Daha önce İstanbul’un çeşitli ilçelerinde 16 kez intihar girişiminde bulunan ve vatandaşlardan çeşitli yardımlar talep eden simitçi İbrahim A., 17’inci intihar girişimini Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’nin çatısında gerçekleştirdi. Şahsın çatıya çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastane çatısında intihar girişimi olduğunu öğrenen hastanedeki bazı hastalar ise panikle dışarıya çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, şahsın atlama ihtimaline karşı çatının alt kısmına havalı minder serdi.


“Simitçi zaman zaman çatıdan sarktı”


Bir polis memuru çatıya çıkarak simitçi İbrahim A.,’yı intihardan vazgeçirmeye çalıştı. İntihar girişiminde bulunan İbrahim A., ise zaman zaman çatıdan sarkarak polise ve çevredekilere panik dolu anlar yaşattı. Polisin bir saatlik çabası sonucu simitçi İbrahim A., intihar etmekten vazgeçerek polise teslim oldu.


“Çok panik olduk”


Şahsın çatıdan sarkarak paniğe neden olduğunu söyleyen İsa Demir, “Bir saattir çatıda. Biz ilk çıktığı zaman fark ederek polise haber verdik. Ondan sonra itfaiye de geldi. Baya tehlikeli anlar yaşandı. Bacaklarını çatıdan aşağıya sarkıttı. Ödümüz koptu. Şuanda da şahıs ikna oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:41
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